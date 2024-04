La instancia de negociación desarrollada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre integrantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y representantes de la empresa de emprendimientos inmobiliarios Balsa & Asociados “no tuvo avances”, informó a la diaria el secretario general del Sunca, Daniel Diverio.

El dirigente manifestó que “no hubo progresos” en las conversaciones y que en esa reunión el abogado de la firma mencionó que el pasivo de deuda que tiene el propietario asciende aproximadamente a unos 60 millones de dólares. Asimismo, aclaró no tener documentación que compruebe esta información, pero aseguró que la cifra fue brindada por un representante de la empresa.

“Al Sunca lo que más le preocupa son los créditos laborales. Es cierto que la empresa no despidió a los trabajadores. Los envió al seguro de paro de forma parcial porque es una forma que tiene para que no se avance con ningún juicio”, dijo el secretario de la organización. “Eso es señal de que no hay ninguna garantía de nada”, precisó.

Comentó que en “estas obras, que cuentan con beneficios fiscales, la falta de controles y de fiscalización es tan grande que se generan estos líos. Ahora hay 400 trabajadores en el seguro de paro y sin tener claridad de que los aportes fueron hechos para acceder al seguro de paro”.

Diverio afirmó que tiene serias dudas de que las obras se retomen, apuntó y que el incumplimiento del contrato “es un elemento que es preocupante y que se está dando”. Dijo también que en una obra en la que se contrata a trabajadores por tres años y al año se envía a los empleados al seguro de paro y sin asegurar que se paga la última quincena, “se está muy lejos de lo que debe ser la realidad dentro del sector”.

Consultado acerca de la presentación de Balsa & Asociados a concurso de acreedores ante el Juzgado de Concurso de Segundo Turno el martes, el dirigente dijo que “si se analiza el pasivo que tiene, las deudas que tiene y el respaldo que puede tener la empresa ante eso, no alcanza ni para empezar a enfrentarlo. Ellos vendían casas a medida que construían y finalizaban. Trabajaban con máquinas alquiladas. La insolvencia que tienen es inmensa”.

Por otra parte, comentó que en 2023 el Sunca tomó conocimiento de que la empresa no estaba haciendo los aportes correspondientes. Eso se supo porque, en el transcurso del año pasado un trabajador se lastimó mientras cumplía tareas en una de las obras de la empresa y cuando fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE) “no se le atendió porque no estaban los aportes. Investigamos y encontramos que se debían como seis meses de aportes”.

Balsa & Asociados desarrollaba los emprendimientos inmobiliarios La Juana, Carlotta, Carlotta Racket Club, Pilar de los Horneros, Mall de los Horneros y Arenas del Cabo.