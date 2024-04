Este miércoles el PIT-CNT conmemora un nuevo Día Internacional de las y los Trabajadores con un acto en avenida del Libertador y La Paz desde las 10.00, cuyo único orador será el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. Habrá además siete actos en Canelones y por lo menos un acto por cada uno de los demás departamentos del interior del país.

En diálogo con la diaria, Abdala contó que este año la consigna es “Hacia el triunfo popular, por un país productivo con justicia social”, con los objetivos fundamentales de superar la desigualdad y la pobreza, ganar el plebiscito de la seguridad social, y reducir la jornada de trabajo.

“Hay una plataforma reivindicativa, pero también hay una mirada más programática. Este año la ciudadanía va a tomar opciones que definen la vida del país por cinco años. El movimiento sindical tiene las luces largas prendidas para superar ese modelo de acumulación que entendemos que hay, porque básicamente beneficia estrictamente a los malla oro y perjudica a las grandes mayorías de la sociedad”, manifestó el dirigente.

Por otro lado, después de haber presentado ante la Corte Electoral -previa pasada por el Palacio Legislativo- más de 400.000 firmas para habilitar un plebiscito para que la edad jubilatoria se fije en 60 años, se igualen las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y se eliminen las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, el objetivo del PIT-CNT es ganarlo. Para ese desafío debe desarrollar una campaña que según el dirigente Sergio Sommaruga tiene “tres nudos problemáticos de distinta naturaleza y que son desafíos importantes”. El primer nudo identificado es que se llevará a cabo en un marco de “escasez de recursos”, el segundo es que “haya muchas líneas de discusión en simultáneo”, y el tercer y último nudo es la necesidad de “desarrollar una pedagogía popular, en términos de argumentos, que sea asertiva, que problematice las condiciones de posibilidad que tiene Uruguay para afrontar esta reforma en el largo plazo, al mismo tiempo que generar una disputa por encontrarle pertinencia y sentido políticos a una forma de pensar la convivencia colectiva, social, los asuntos comunes, en clave política”.

Trabajadoras sexuales y regulación de aplicaciones

Cuestionando que aún no han podido integrar la oratoria del tradicional acto del PIT-CNT de cada 1° de mayo, el sindicato O.TRA.S (Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay), reúne actualmente a 18 mujeres y mujeres trans de Montevideo, Rivera, Canelones y San José, y forman parte de la central de trabajadores desde 2020, un hecho que el PIT-CNT destacó en su sitio web como un acontecimiento “histórico”, pero que en la vida de las trabajadoras sexuales no ha tenido los impactos que esperaban: la situación de sus derechos no cambió, no facilitó el intercambio con las autoridades de distintos ministerios y organismos estatales, y tampoco han recibido apoyo en sus manifestaciones públicas.

“Todavía estamos como solas, tanto que si mirás las publicaciones del PIT-CNT en las que sale el logo de todos los sindicatos, el nuestro no está. Nosotras estamos adentro, pagando aportes por mes y el logo de O.TRA.S, no sale y eso es porque no nos consideran como trabajadoras”, expresó a la diaria Karina Núñez, cofundadora y presidenta de la Comisión Fiscal de la asociación civil y sindicato O.TRA.S.

Otro tema que se debate actualmente en el Parlamento es la regulación del trabajo en plataformas. Los legisladores tienen a estudio dos proyectos de ley con ese fin. Una de las propuestas fue impulsada por el Frente Amplio, específicamente por legisladores del Partido Socialista y del Partido por la Victoria del Pueblo y la otra por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Las propuestas coinciden en la intención de regularizar el trabajo de este grupo de trabajadores pero presentan varias diferencias. En resumen, la primera propuesta plantea “regular la actividad de los trabajadores que desarrollen tareas mediante plataformas digitales, asegurándose estándares mínimos de protección”. En cambio, el proyecto presentado por el MTSS plantea que de aprobarse, la ley sea aplicable “a todo trabajador que desarrolle tareas mediante plataformas digitales que facilitan servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros”, independientemente de la “calificación jurídica de la relación que entablen con las empresas titulares de tales plataformas” en relación de trabajo dependiente o autónomo.

Día del Trabajador Rural

Este martes, 30 de abril, se conmemora el Día del Trabajador Rural, establecido por ley en 2012. En ese marco, la diaria estuvo en la presentación del libro Derecho Laboral Agrario Uruguayo: Evolución histórica y análisis de la normativa vigente (2022), de la abogada especializada en derecho laboral Jimena Ruy-López, del que participó el historiador Gerardo Caetano. Para Caetano, los derechos de los trabajadores rurales han habitado el “olvido” e incluso el trabajo en el campo “no pudo desplegar su plenitud ni siquiera en los momentos de ola reformista”, a tal punto que hasta la actualidad representa “un tema pendiente”. Este libro “combina un enfoque histórico y uno jurídico” para “registrar esa ausencia, ese rezago” de los derechos de estos trabajadores, así como mostrar las razones de su exclusión en los marcos normativos, expresó el historiador. El libro de más de 500 páginas se divide en dos grandes partes, la primera dedicada a la evolución histórica de la legislación para este sector y la segunda al análisis de la normativa laboral vigente. La autora ofrece una mirada exhaustiva de la realidad de los trabajadores del campo, que junto a las trabajadoras domésticas han sido los más postergados. En ese sentido, también denuncia cómo esta exclusión fue deliberada y contó con la anuencia de los tres poderes del Estado.