Actualmente, los legisladores tienen a estudio dos proyectos de ley que proponen regular el trabajo de aplicaciones. Una de las propuestas fue impulsada por el Frente Amplio (FA), específicamente por legisladores del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y la otra, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Las propuestas coinciden en la intención de regularizar el trabajo de este grupo de trabajadores pero presentan varias diferencias. En resumen, la primera propuesta plantea “regular la actividad de los trabajadores que desarrollen tareas mediante plataformas digitales, asegurándose estándares mínimos de protección”. Por otra parte, establece que “los trabajadores tienen derecho a requerir explicación, obtener respuesta por parte de la empresa titular de la plataforma digital y, en su caso, en ejercicio del derecho de defensa”, entre otros, “presentar sus descargos en relación a cualquier decisión tomada o respaldada por un sistema automatizado de toma de decisiones que afecte las condiciones de trabajo del trabajador de la plataforma”.

Para las empresas, entre varias otras cosas, propone que los titulares de las plataformas digitales “deben respetar, en la implementación de los algoritmos (‘sistema de ajustes en el trabajo en el que los trabajos humanos se asignan, optimizan y evalúan mediante algoritmos y rastreo de datos’), los principios de igualdad y de no discriminación”.

Por otra parte, el proyecto presentado por el MTSS plantea que, de aprobarse, la ley sea aplicable “a todo trabajador que desarrolle tareas mediante plataformas digitales que facilitan servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros”, independientemente de la “calificación jurídica de la relación que entablen con las empresas titulares de tales plataformas” en relación de trabajo dependiente o autónomo.

Sobre el último punto, en uno de los artículos del proyecto, el MTSS plantea que los trabajadores autónomos tienen derecho a ejercer la libertad sindical y “a negociar colectivamente con la empresa titular de la plataforma digital para la cual desarrollen sus tareas”. En tanto, los trabajadores autónomos tendrán derecho a todas las prestaciones establecidas respecto de coberturas y beneficios de la seguridad social, “sin perjuicio de otras formas jurídicas que los mismos quieran utilizar para tributar por sus servicios, conforme a la normativa vigente”.

Las dos propuestas están bajo tratamiento de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados. El 17 de abril, los legisladores de ese cuerpo recibieron a las autoridades del MTSS. Allí los jerarcas plantearon que, si bien la cartera cuenta con “una rica legislación laboral”, los trabajadores de plataformas tienen “determinadas características que nos obligan a crear una nueva legislación de protección social, más allá de que después se pueda discutir el nivel de protección o hasta dónde llega esa protección”.

Las autoridades también afirmaron que el ministerio recibió “delegaciones de trabajadores de casi todas las empresas vinculadas con esta actividad”. Por último, consideraron que la ley se necesita “con urgencia” porque, en realidad, “lo peor es que no haya ley”.

“Un saludo a la bandera”

En diálogo con la diaria, Camila Lara, presidenta de La Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP), opinó sobre las dos propuestas. En principio dijo que los trabajadores fueron consultados para la elaboración de la propuesta del FA, mientras que para su proyecto “el oficialismo no tuvo ninguna discusión ni con el movimiento sindical ni con los trabajadores”, por lo tanto es “un saludo a la bandera”.

A su entender, la intención del sindicato y de los repartidores “es que se dé una discusión amplia” antes de votar por una propuesta o por la otra. “Consideramos que el proyecto del ministerio “no está del todo estudiado y no ataca el problema como hay que hacerlo”, sostuvo Lara. Agregó que esta propuesta está diseñada “para beneficiar a las plataformas” y que, entre otras cosas, le pone “un techo al trabajador” en varios aspectos respecto a su relación con la empresa y los reclamos que eventualmente le podría hacer a esta.

Según Lara, “asume las necesidades de los trabajadores”.

Si bien “tiene aspectos positivos o al menos discutibles”, en la propuesta del MTSS hay un “querer desconocer algunas realidades del trabajo en plataformas digitales” y hay cuestiones que requieren “más investigación” para saber, por ejemplo, “cómo las aplicaciones operan en los trabajadores”.

En cuanto a la urgencia por aprobar esta propuesta dijo que primero “hay que saber las necesidades reales de los trabajadores” para luego decir que hay “apuro” por aprobar la ley. Para la presidenta de la unión, “el único apuro [del oficialismo] es no tener mayoría parlamentaria en el próximo período”.

Por último, agregó que el proyecto del FA “es mucho más amplio” y que desde ese texto se puede “empezar a discutir un proyecto de ley garantista”.

Igualar las condiciones

Daniel Gerhard, diputado del PVP, uno de los partidos que elaboró uno de los proyectos, e integrante de la comisión que tiene las propuestas a estudio, en diálogo con la diaria se refirió a las dos propuestas.

En primer lugar, contó que el proyecto presentado desde el FA se comenzó a elaborar en 2020, en el contexto de la pandemia, “cuando se acercaron trabajadores [de distintas plataformas] en situaciones difíciles”.

Sobre las diferencias con la propuesta del oficialismo dijo que en el régimen de trabajo no son muy compatibles porque desde el MTSS evalúan que hay trabajadores “en condición de dependencia y otros de independencia”, pero “nosotros decimos que los trabajadores no son autónomos, son falsos autónomos, no hay razones para que sean monotributistas porque son dependientes”, explicó.

En cuanto a la legislación internacional, que el MTSS tomó en parte para su propuesta, dijo que si bien “hay países que en su primera legislación fueron por el camino del ministerio”, por ejemplo, California, “luego pasaron a reconocer la dependencia”. “No son trabajadores independientes porque no ponen sus tarifas y sus horarios”, agregó.

Sobre la situación actual de los trabajadores de las aplicaciones, el diputado consideró que “se están conjugando las tecnologías con formas de trabajo muy antiguas” ya que hay personas trabajando en promedio 12 horas”, sin embargo, están siendo remunerados “sólo cuando realizan un traslado”, el resto es tiempo de vida e impuestos, que “para la empresa no tiene ningún tipo de costo”. En cuanto a las condiciones de los trabajadores agregó que tienen que elegir “con anticipación” los bloques de horas que van a trabajar, pero que desde la plataforma “no son transparentes” en cuanto a lo que ofrecen a unos y a otros.

Lo que “sí se sabe es que se relaciona con la puntuación” y con la eficacia del trabajo que en estos casos “tiene que ver con la velocidad, por eso los vemos yendo a grandes velocidades”, contó. En cuanto a las diferencias que puede haber dentro del abanico de trabajadores, Gerhard explicó: “No decimos que luego pasaría a ser lo mismo para todos, se verá con la reglamentación, pero hay que empezar a verlo dentro de un marco”.

la diaria intentó sin éxito consultar a autoridades del MTSS.