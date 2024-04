El Ejecutivo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reunió este miércoles e informó que los trabajadores de Copsa harán nuevamente este jueves un paro de 24 horas ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Este miércoles la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) hizo un paro de 24 horas y durante varias horas los trabajadores se movilizaron e hicieron un piquete en la terminal Baltasar Brum (Río Branco), impidiendo la salida de ómnibus de la compañía.

Luego de varias horas de negociaciones, la ATC envió un mensaje anunciando que la medida continuaba: “Ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa Copsa, que continúa incumpliendo con sus obligaciones salariales con sus trabajadores, la Asociación de Trabajadores de Copsa comunica que en el día de mañana, 25 de abril, seguirá de paro en todas sus líneas. Por su parte, los trabajadores de las empresas suburbanas (Casanova, Tala Pando y Suburbanos de CITA) en caso de no haber avances mañana, pararán el día viernes durante las 24 horas en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Copsa”.

El dirigente de la Unott Miguel Marrero explicó a Subrayado que este miércoles “fue un día muy largo, con negociaciones a todo nivel, desde la mañana trabajando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], el Ministerio del Transporte y Obras Públicas [MTOP], con el director de Transporte, Pablo Labandera, con la empresa y con la Unott, la empresa negándose en todo momento a pagar o a ofrecer alguna fórmula de pago más o menos razonable”, explicó Marrero.

Agregó que en horas de la tarde se estuvo trabajando con autoridades del MTSS “para intentar buscar un acuerdo, aunque fuera provisorio, que permitiera salir de esta emergencia, pero todavía no lo hemos logrado”. Consultado sobre el posible préstamo puente del Banco República, el dirigente contestó que esa opción “está sobre la mesa hace tiempo. Hoy miércoles se avanzó un poco”.

Agregó que, “en ese sentido, hubo reuniones a nivel del gobierno en las cuales nosotros no participamos, pero sí estuvimos informados particularmente por las autoridades. Sabemos que eso avanza, es un adelanto, un fideicomiso que es para todo el sector del suburbano; eso, nosotros decimos que no es la solución de fondo, pero es bienvenido como un paliativo”.

Resaltó que esa vía “al menos va a demorar 15 o 20 días” y afirmó que “tenemos miedo de que la empresa no disponga efectivamente ese dinero para los trabajadores, y que lo ponga para otros recursos como ya ha hecho en alguna oportunidad. Esperamos que los trabajadores cobren su sueldo hoy”.

Marrero hizo énfasis en que “hoy es día 24 y los trabajadores siguen sin cobrar la mitad del salario de marzo. Nos preocupa enormemente”, y comentó que la empresa tampoco está pagando las retenciones judiciales a los hijos de los trabajadores, ni otros rubros que la empresa retiene y que pertenecen a los trabajadores, como por ejemplo, descuentos por alquileres o préstamos.

Consultado sobre la situación financiera de Copsa, desde años atrás hasta la fecha, explicó que “es un largo conflicto por el tema tarifas y subsidios con el Ministerio de Transporte que no viene de este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores. Es un tema que lo consideran netamente empresarial. Nosotros no nos metemos en el fondo de la cuestión, lo que sí decimos es que su reclamo no puede tomar de rehén a los trabajadores y a los usuarios”.

“El resto de las empresas del sector también hace el mismo reclamo, de hecho, generaron una cámara empresarial cuyo objetivo fundamental es ese reclamo, pero el resto de las empresas pagan lo que corresponde. Es decir, las empresas tienen todas las mismas tarifas, los mismos subsidios, los mismos laudos y la única que no paga es Copsa. Y esta situación no es nueva, se reitera desde hace al menos 12 años”, concluyó Marrero.

Más temprano, a través de un comunicado, la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame) emitió un comunicado a la opinión pública para explicar el momento que atraviesa el transporte suburbano y responsabilizaron al MTOP por la crisis en el sector. Quienes integran Cestrame son las compañías UCOT, Coetc, Copsa, CITA, Casanova, Tala Pando, Cutcsa y Eosa.