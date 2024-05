La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), a través de su presidente, Alejandro Ruibal, planteó en el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que en caso de que se consigan los votos necesarios en el plebiscito contra la ley de la reforma de la seguridad social, si se eliminan las AFAP, en el sector de la construcción se perderían aproximadamente unos 25.000 puestos de trabajo a nivel nacional.

Sobre la explicación de Ruibal, el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), Daniel Diverio, dijo a la diaria que eso “tiene que ver con los puestos directos e indirectos que se generan en torno a la construcción. Yo lo llamé a él. Y le dije que reconozco su honestidad. Él está reconociendo que las inversiones público-privadas (PPP) que tanto se anuncian realmente las concretan con financiación de los trabajadores con sus ahorros individuales”.

Desarrolló su opinión: “Si las AFAP son las que capitalizan los bancos, y los bancos son los que financian proyectos que planifican las empresas que no ponen un peso, quiere decir que los trabajadores, con nuestro ahorro individual, estamos financiando esos proyectos, donde la mayor rentabilidad se la lleva el sector empresarial. Y el trabajador no recibe nada de esa rentabilidad”. Apuntó que todavía el gobierno dice que “hay que cuidar a los malla oro, que son los que van a invertir, pero entonces lo que está diciendo el presidente de la Cámara de la Construcción es que los que invierten son los trabajadores”.

Dijo que también le respondió a Ruibal que “la papeleta para el plebiscito en ningún momento dice que eso no se puede seguir haciendo. Porque decimos de eliminar las AFAP que tienen lucro, justamente. El BPS puede hacerlo; puede construir ahorros individuales colectivos, y eso se puede hacer porque no lo prohíbe la papeleta, y ahí con ese ahorro el BPS puede optar por tomar deuda o ser parte de la financiación de algunos proyectos público-privados”.

La palabra de Ruibal

Ruibal explicó a la salida de ADM que en la cámara analizaron qué ocurre si desaparecen las AFAP, “que son las que han invertido en el mercado de capitales en el orden de 5.500 millones de dólares en los últimos diez años. La mitad de ese dinero, unos 2.200 millones aproximadamente, ha sido para obras de infraestructura tales como rutas, escuelas con modalidad de participación público-privada, centros CAIF, el ferrocarril y obras de saneamiento”.

En esa línea, agregó que “ese tipo de obras, sin esa inversión, no se hubieran hecho, porque no se puede hacer con endeudamiento ilimitado. Si traduzco esto en empleos estamos hablando solamente por esa porción, 3.600 empleos directos por año. Si agrego lo que ponen los bancos que no aportarían, porque si no invierten las AFAP en moneda local ellos no participan, estamos hablando del doble. Más del 10% de los empleos de la construcción desaparecen si las AFAP no están invirtiendo en este tipo de negocios”.

Sostuvo que eso “es un dato de la realidad” y que “hay que tener cuidado cuando se quiere tocar este tipo de mecanismo, que es un castillito de naipes. Podemos generar un problema muy serio. Probablemente se pueda trabajar más sobre esto y afinar mejor el rendimiento de las AFAP, pero siempre para adelante. Pero no un retroceso tan grande como eliminarlas”.

Ruibal dijo que de los 3.600 empleos, “si se agrega la parte que ponen las empresas en esos proyectos, más lo indirecto, diría que del volumen de los 250.000 trabajadores que están trabajando directa e indirectamente se lleva casi un 10% de eso. Es decir, unos 25.000 puestos de trabajo más o menos no existirían si no están estos proyectos financiados por las AFAP”. El empresario concluyó señalando que la cámara está dispuesta a dialogar y a debatir sobre esta propuesta.