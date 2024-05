En el marco del conflicto por el anuncio de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) del cierre de su planta de Minas, en Lavalleja, dirigentes de todo el país del sindicato de Pilsen (filial de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB) y representantes de la federación se reunieron este martes y analizaron los pasos a seguir luego del anuncio del gobierno de crear dos mesas de negociación para encontrar una salida a la decisión informada días atrás por la empresa cervecera.

Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, dijo a la diaria que “la reunión de delegados estuvo pensada en planificar las acciones de la presente semana, considerando que principalmente confirmamos el inicio de la huelga desde el viernes 17 en la planta de Montevideo”. En el transcurso del encuentro de delegados, se hicieron presentes el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López.

Ferreira agregó que, “más allá de los anuncios del Poder Ejecutivo de instalar dos mesas de diálogo, ambos espacios no contienen aún una planificación de negociación, y además no está sobre la mesa que FNC deje anulado el cierre. No levantaron el cierre de la planta. Las mesas son positivas, pero ni siquiera sabemos bien qué vamos a negociar. Entendemos que, hasta ahora, en las posiciones estamos lejos. Así que las medidas se mantienen”.

El dirigente comentó también que la huelga tendría como punto de inicio una asamblea, que se llevará a cabo en la puerta de la planta, desde las 13.00, para definir las condiciones en las que se ingresaría a la fábrica y qué sectores serían cubiertos con guardia gremial. “Primero, la planta industrial, y de acuerdo a cómo se vayan sucediendo los hechos analizaremos cómo se avanza en otros sectores”, explicó.

Consultado sobre qué debe pasar para que la huelga quede sin efecto, Ferreira respondió que la empresa debe retroceder en su anuncio de cerrar la planta de Minas, y que, a la vez, las dos plantas queden operativas. “Si FNC no levanta el cierre de la planta en Minas, no hay chance de levantar el comienzo de la huelga”, afirmó. Agregó que desde el viernes hasta la noche de este martes no existió comunicación alguna entre el sindicato y las autoridades de la firma.

Dada la actual situación, consideró que “a partir de ahora hay que llevar adelante ámbitos tripartitos de negociación donde esté involucrado el Ministerio de Trabajo como garante de la situación, porque entendemos el tema como de extrema gravedad. Estamos hablando de que pueden quedar 150 compañeros sin trabajo en un futuro”.

Para este miércoles, está previsto en Minas una concentración en el local sindical de Salus. Se realizará también desde las 11.00 una movilización hacia la Intendencia de Lavalleja y posteriormente hacia el centro de la ciudad, “con el objetivo de movilizar a los trabajadores de la planta y también a la ciudad, porque esto afecta al departamento en su conjunto y al territorio en particular. Esperamos que los ciudadanos se sumen”.

Con referencia a las diversas opiniones que despertó el anunció de FNC, Ferreira comentó que desde la FOEB “observamos que en algunos casos hay preocupación genuina del sistema político, por la situación de los trabajadores. Situaciones que ya habíamos denunciado en su momento a nivel parlamentario, en el Ministerio de Trabajo y en la intendencia departamental. No vemos que exista una protección a la industria nacional por parte del Poder Ejecutivo y de los gobiernos de turno”.

En ese sentido, el dirigente afirmó que “también vemos en algunos casos cierto grado de oportunismo. Hay quienes han estado o están al frente de un gobierno que podría tomar decisiones y que, en definitiva, no lo ha hecho, pero encienden las alarmas cuando el hecho está concretado. Esos son los que están jugando una carta en plena campaña electoral”.

FNC pertenece a la multinacional con sede en Bélgica Anheuser-Busch InBev, que en Uruguay produce las cervezas Pilsen, Norteña, Patricia, Zillertal, Stella Artois, pero también produce en la región marcas como Brahma, Budweiser, Corona, Patagonia y las bebidas sin alcohol Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda, Seven Up y Gatorade.