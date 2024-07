Friopan se comprometió a respetar convenio colectivo y Mesa Coordinadora del Pan levantó medidas.

En el marco de los Consejos de Salarios, propietarios y asesores legales de la empresa Friopan se reunieron con representantes del sindicato de la firma, acompañados por dirigentes de la Mesa Coordinadora del Pan y negociadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para tratar diversos temas, entre ellos, puntos acordados dentro del convenio colectivo, que a consideración del sindicato, la empresa no cumplía.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echeverría, dijo este miércoles a la diaria que “gracias a las medidas y a la presión que ejerció el sindicato de Friopan, junto con la Mesa Coordinadora, la empresa se comprometió a respetar el convenio colectivo, y cumplir con los puntos que contiene. Salimos conformes de las negociaciones”. Asistieron además a la instancia representantes del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) y de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali).

Semanas atrás, se había reunido el Consejo Directivo de la Mesa Coordinadora del Pan y había decidido declararse en conflicto con las panificadoras industriales por violación al convenio colectivo, en respaldo a los trabajadores de Friopan.

“Básicamente la empresa va a cumplir con ciertas pautas acordadas con los trabajadores, algo que no venían haciendo. En teoría, ya en los turnos de la noche de este miércoles deberían comenzar los cambios. Algunos de ellos relacionados a si en una línea de producción hay dos oficiales que trabajan seis horas, pagarle a cada uno seis horas, y no tres horas, por ejemplo”, explicó el dirigente, quien recalcó que con el resultado de las negociaciones, “se levantan las medidas”.

Echeverría detalló que específicamente, lo que la empresa no venía cumpliendo es un convenio de categorías, que data del año 2007 y que no tiene vencimiento. Reconoció que en la Mesa Coordinadora del Pan entiende que el acuerdo debe agiornarse, dado que no solamente se avanzó en materia de tecnología, equipamiento y herramientas, sino que además, se considera que luego de 17 años, “hay puntos que se podrían ajustar”.

Al respecto, comentó que en línea con ese convenio de categorías, hace un año atrás, la mesa estuvo trabajando en un proyecto acordado y financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), el cual contó con la participación de varios técnicos. El documento, que consta de unas 200 páginas, tiene que ver con la categorización de las tareas, y el alcance de las mismas, entre otros puntos.

“Cuando se finalizó el trabajo, el sector empresarial sostuvo que no estaba en condiciones de firmarlo, y no lo aprobaron. Ese proyecto se hizo en común acuerdo con los empresarios e Inefop. Si las partes hubiésemos firmado ese trabajo en su momento, este tipo de temas y situaciones ya se habrían subsanado”, dijo el dirigente.

Puntualmente sobre este proyecto, añadió que como el trabajo técnico ya fue realizado, desde la Mesa Coordinadora se buscará que en la negociación del próximo convenio colectivo este trabajo pueda ser incluido, a los efectos de que sea aprobado y ejecutado por trabajadores y empresarios.