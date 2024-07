Mediante un comunicado, empresarios del sector del supergás manifestaron “sorpresa y preocupación” por declaraciones efectuadas días atrás ante la prensa por el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri. El jerarca manifestó que la titular de la cartera, la ingeniera Elisa Facio, había firmado un exhorto para que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) realice cambios en el marco regulatorio vigente para el envasado y la distribución del producto.

“En los hechos, harán invisible una práctica que hasta el momento está terminantemente prohibida [a nivel internacional] por ser una maniobra delictiva y peligrosa, en vez de combatirla, penalizar a los responsables y denunciarlos ante la Justicia”, dice el comunicado, y agrega que la propuesta del MIEM implica “cambios radicales” en lugar de que “las autoridades competentes actúen como corresponde, responsabilizando, penalizando y denunciando ante la Justicia a la única empresa en Rivera”.

El texto explica que una empresa en ese departamento “se dedica a rellenar ilegalmente casi 200.000 garrafas brasileñas al año con gas uruguayo. Sería suficiente con que el MIEM exhortara a la Ursea a disponer la clausura de los centros clandestinos de rellenado ilegal de garrafas brasileñas con gas uruguayo que la mencionada empresa utiliza y que han sido identificados y denunciados por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ante dichas autoridades”.

Agrega que el empresario que realiza la maniobra “incluso está siendo investigado por la Justicia penal, y al que se le han incautado grandes cantidades de garrafas brasileñas ingresadas por contrabando continúa envasando ilegalmente garrafas brasileñas con gas uruguayo a plena luz del día en el centro de la ciudad de Rivera”, circulando por las calles ocultando con lonas el producto que entrega en camiones y camionetas.

El comunicado expresa que esta situación genera que “los hogares de Rivera estén recibiendo garrafas brasileñas vencidas, ya que estas no son recalificadas en las plantas habilitadas por el MIEM y no tienen ningún control de peso y contenido”.

Los empresarios consideran que esta iniciativa del ministerio, “lejos de contribuir con la erradicación de estas maniobras ilegales y peligrosas, las hará invisibles, ya que dentro de Rivera circularán garrafas brasileñas, envasadas ilegalmente, junto con las que equivocadamente se habilitarán, sin poder distinguir a simple vista si han sido envasadas legal o ilegalmente”.

En cuanto a la realidad de Rivera en ese sector, se señala que “se sabe que toda garrafa brasileña que se compra en ese departamento es de origen ilegal y peligrosa. A futuro, si prospera el cambio regulatorio propuesto por el MIEM, ya no serán fácilmente identificables y pasarán desapercibidas”.

El texto concluye expresando que “si las autoridades hasta hoy no han penalizado, responsabilizado ni denunciado ante la Justicia al único empresario que comercializa supergás envasado ilegalmente, ¿cómo lo hará a futuro con estos cambios propuestos que hacen invisibles estas maniobras? Actualmente, los consumidores de supergás en Rivera pueden comprar garrafas y gas uruguayo a los mismos precios que en Brasil, obtener el beneficio Mides [Ministerio de Desarrollo Social] y recibir una garrafa segura con los 13 kilos por los que pagan”.

La opinión del MIEM

Sobre este tema, la diaria consultó este miércoles a Verri. El subsecretario del MIEM manifestó que “el exhorto no está terminado ni formado, está en proceso. Esa es la realidad, y por lo tanto no hay una definición de cuándo lo vamos a remitir a la Ursea. Sí está conversado con los técnicos de ese organismo y estamos analizando soluciones a la situación del gas en la frontera”. El exhorto mandatará a crear una comisión que analizará el tema en el ámbito de la Ursea.

Verri agregó que “la frontera tiene una particularidad con los combustibles, que pasa por los combustibles líquidos y por el gas”, y que los hogares en la frontera tienen garrafas de origen brasileño “porque son más baratas y porque generalmente el gas es más barato del lado brasileño que del lado uruguayo”. Acotó que “salvo por el subsidio del Mides y del MIEM, en los que eso no ocurre y hay personas que quieren consumir y ser beneficiarias del subsidio en Uruguay, pero no tienen envase para hacer el recambio de las garrafas”.

En ese sentido, el subsecretario afirmó que “por ese motivo, hay una recarga clandestina de una empresa que está denunciada, que tiene informes negativos de la Dirección Nacional de Bomberos, y a la que incluso la Ursea le ha aplicado multas, y seguro y posteriormente vendrá el cierre de la misma”. “Eso es inaceptable, y no hay forma de justificar esa ilegalidad. Eso no está en discusión. Es una envasadora clandestina que no puede ni debe continuar. Hay que encontrar una solución para que los hogares uruguayos con garrafas brasileñas accedan al gas uruguayo”, agregó.

Comentó que con respecto a este asunto “hay una preocupación del ministerio por encontrar una salida a una situación que tiene muchos años. Esto viene de 30 años atrás, y nadie le ha dado una solución. Acá el problema es el envase. Pasa que el envase brasileño es diferente del uruguayo, y por distintos motivos hay gente que está acostumbrada a utilizar diferente tipo de válvula en las garrafas brasileñas porque son más baratas ahí”.

Sobre la posibilidad de que se entregue a los hogares una garrafa uruguaya con gas de la misma procedencia, señaló que “ese plan no funcionó, porque no hay una seguridad y continuidad en el tiempo de que eso pueda funcionar. Las garrafas terminaron siendo vendidas en el mercado uruguayo, porque el envase tiene un valor alto, y luego se volvió a la misma práctica”.

Acerca de que Uruguay adopte un modelo de garrafa similar al que se utiliza en Brasil, dijo que “eso tiene algunas complejidades”, pero por ahora “está todo en estudio”. “Lo que sí hay es buena voluntad de este gobierno para poder dar solución al tema. El exhorto puede ser un camino, pero no tiene por qué ser el único ni tiene que ser el que termine siendo aprobado”. El jerarca concluyó que se agotarán los recursos para encontrar una solución antes de que finalice este período de gobierno.