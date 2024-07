El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ante la falta de acuerdo entre la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (Apcanu), resolvió —el miércoles— llevar a votación las pautas para cerrar el convenio colectivo que se venía negociando en el marco del grupo 22, subgrupo 1 de los Consejos de Salarios. La decisión ya originó la toma de medidas en el norte del país.

El MTSS había resuelto presentar a las partes una propuesta, con el objetivo de lograr un acuerdo, algo que finalmente no aconteció.

Dado el resultado de las negociaciones, durante el miércoles, se definieron medidas. La principal es que se resolvió un paro por tiempo indeterminado, al que adhirieron los trabajadores de la caña de azúcar afiliados a UTAA, los transportistas y los trabajadores de la planta de ALUR (Alcoholes del Uruguay). Este jueves estuvieron reunidos unos 150 trabajadores en las puertas de ALUR, en Bella Unión, a los efectos de analizar e informar cuáles serán los próximos pasos a seguir.

El dirigente de la UTAA, Francisco De Mora, dijo a la diaria que el paro se extenderá “hasta que los trabajadores puedan obtener los reclamos presentados”. “Se dialogó con algunos camioneros, que nos respaldan, y decidieron no entrar a la planta de ALUR. Por otro lado, también nos apoyan algunos productores con camiones”, agregó.

Al paro se adhirieron también trabajadores que cumplen tareas puntuales en chacras y estancias.

Acerca de las negociaciones, el dirigente de UTAA explicó que “no se logró un acercamiento en las posiciones con los empresarios. Hicimos todo lo posible para negociar algo bueno y que se firmara el convenio pero ,lamentablemente, la patronal no aceptó nada”. Sostuvo que en la votación el Poder Ejecutivo y los empresarios votaron juntos, mientras que los trabajadores lo hicieron en contra.

“Si bien la votación fue dos a uno, prácticamente fue como un 2 a 0, porque realmente estando allí presentes, sentimos que los trabajadores no tienen ni voz ni voto cuando no estamos de acuerdo con la patronal y el ministerio. Te quieren dar lo que realmente ellos quieren, y no lo que negociamos y pedimos”, afirmó el dirigente.

De Mora expresó que las pautas definidas por el gobierno marcan un ajuste en el primer semestre de 4,4%, y el segundo ajuste de 1,3%. El acuerdo tiene como vigencia 24 meses, y rige a partir del pasado 1 de julio. Luego, los ajustes en el 2025 van relacionados a la inflación de ese año. Agregó que la reunión de este miércoles fue “bastante incomoda”, y que los empresarios “se agarran” de la palabra del MTSS y de lo que marcan los ajustes salariales.

En principio, los trabajadores plantearon que el ajuste tenía que ser de 30%, pero luego bajaron a 15%, con la condición de conformar una comisión tripartita para estudiar la productividad del sector.

Señaló que al haber laudado el Poder Ejecutivo, la decisión le quita margen de maniobra a los trabajadores para reivindicar sus reclamos relacionados a la productividad, “donde los patrones tienen mucha ganancia, mientras los empleados no reciben nada”.

El dirigente hizo énfasis en que, posterior a la votación, “lo que quedó sobre la mesa es que los trabajadores no estaban de acuerdo con ese convenio y esos ajustes, que lo hicieron entre empresarios y el gobierno. Estamos con las manos libres para reivindicar nuestra lucha”.

Con referencia a las negociaciones para alcanzar determinadas mejoras en materia de condiciones laborales de los trabajadores, expresó que “tampoco hubo avances”, y que al haber laudado el gobierno, con esto cae el acuerdo vigente hasta ahora, lo que significa que algunos beneficios ya no estarán disponibles.

Solidaridad de los sindicatos indutriales

La Confederación de Sindicatos Industriales (CIS) emitió este jueves un comunicado donde expresa “solidaridad y apoyo incondicional a la lucha llevada adelante por las y los trabajadores organizados” en la UTAA, en defensa de mejoras salariales.

“Los cortadores de caña son un eslabón fundamental y merecen una retribución justa, así como también condiciones dignas de trabajo. Cabe recordar que se han registrado zafras récord en productividad, y así incluso lo han destacado las propias autoridades”, plantean.

“Reclamamos se atiendan estas reivindicaciones impulsadas por los cortadores de caña, quienes nos encontrarán en la lucha para dignificar esta tarea y garantizar el bienestar de cada una de sus familias”, agrega la declaración.