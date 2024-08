Juan Balsa, responsable del emprendimiento de desarrollo inmobiliario Balsa & Asociados, finalmente no despidió a los 420 trabajadores que fueron enviados a seguro de paro en abril, que se desempeñaban en tres proyectos de barrios privados en Canelones.

La versión de que iban a ser despedidos la había anunciado el propio empresario semanas atrás, en una reunión en la que estuvieron presentes representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

Estaba previsto que la desvinculación se ejecutara el lunes 19, pero hasta este miércoles el empresario no había dado de baja a los trabajadores.

El dirigente del Sunca Javier Díaz explicó a la diaria que este miércoles hubo una reunión entre representantes del sindicato y asesores técnicos de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass), quienes confirmaron al Sunca que los trabajadores aún continúan en seguro de paro especial y que la causal es por suspensión. El actual seguro de paro se extiende hasta el 30 de setiembre.

“En la Dinass nos expresaron que todos los trabajadores vinculados a Balsa & Asociados están en seguro de paro especial. Si antes del 30 de setiembre el empresario Juan Balsa presentara una nueva solicitud para mantenerlos en seguro de paro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] estaría en condiciones de extender ese seguro de paro por el plazo de 90 días más”, dijo Díaz.

“Ha sido muy desprolijo todo por parte de Juan Balsa”, agregó el dirigente. Consultado sobre si hubo gestiones para modificar la situación desde el anuncio efectuado por Balsa la semana pasada, Díaz contestó que “eso lo sabe sólo el propio empresario” y añadió que el último día de setiembre pueden darse dos escenarios: que la empresa pida al MTSS extender el seguro de paro por un plazo que defina el ministerio; o que el 1° de octubre los trabajadores deban presentarse a trabajar.

Díaz acotó además que los trabajadores ya han presentado al interventor del concurso al que se presentó Balsa & Asociados, que es la Liga de Defensa Comercial, los créditos laborales que adeuda la empresa. El dirigente expresó también que desconoce si existe la posibilidad de que el empresario se presente ante el MTSS para solicitar extender los seguros de paro. “Tenemos mucha incertidumbre sobre el futuro, porque un día el empresario dice una cosa y otro día dice otra. No tenemos respuestas concretas”, comentó.

Afirmó que, “de acuerdo con lo que dijo el primer día, las obras no se han reactivado y todavía adeuda créditos laborales”. “No estamos en condiciones de saber qué puede suceder. Si Balsa dice una cosa, después termina siendo lo contrario”, subrayó.

En los próximos días, la dirección nacional del Sunca se reunirá para analizar este tema. Díaz recalcó que “lo ideal no es continuar en el seguro de paro especial. Si mañana se retoman las obras, eso sería lo mejor. El objetivo es poder trabajar. Y si hay despidos, que los trabajadores cobren lo que les corresponde”.

Sostuvo también que si con el paso del tiempo se pudiera conformar “una bolsa de trabajadores”, si estos más de 400 son despedidos, “sería importante que otras empresas del sector de la construcción pudieran contar con ellos”.

La Dinass confirmó la situación

Por su parte, la abogada y asesora de la Dinass Lorena Díaz, que estuvo presente en la reunión con el Sunca, explicó a la diaria que los trabajadores siguen siendo dependientes de Balsa & Asociados, “pero están con sus contratos suspendidos”.

“Si existe una solicitud de extensión y el MTSS entiende que están dadas las condiciones para eso, se puede volver a extender. Generalmente puede ser por 90 o 180 días como máximo. El tiempo depende, en primer lugar, de la situación de la empresa y de en qué momento y fase se encuentre el concurso, por lo que es más probable que, si hay una solicitud, se analice y se extienda [el seguro de paro] por 90 días”, explicó la abogada.

Agregó que mientras no avance el concurso, “no se sabe cuál va a ser la situación final de la empresa”, por lo que aún es pronto para saber si habrá una solicitud de extensión del seguro de paro especial. En caso de existir, esta se hace ante la Dinass, pero es una resolución que toma el titular del MTSS, Mario Arizti, aunque previamente es analizada por esta dirección.

“Asesoramos al ministro, y él define si se otorga la extensión o no”, dijo Díaz. Afirmó además que de los 420 trabajadores de la empresa, entre diez y 15 ya estaban en seguro de paro especial porque no llegaban a cumplir con todos los requisitos que exige la normativa.

Comentó que en referencia a cómo se aplican los plazos legales en los seguros por desempleo, “se entendió que era más conveniente estar todos en el mismo régimen. El plazo legal que tienen por suspensión, que es de cuatro meses, les queda reservado y si se configura la causal de despido, en vez de tener dos meses pasan a tener seis. Es una cuestión técnica, referente al tiempo en que pueden estar amparados”.

La abogada concluyó señalando que si al 30 de setiembre la empresa y el interventor no solicitan la extensión del seguro de paro y el día 1° de octubre los trabajadores no pueden presentarse a su lugar de trabajo porque no se retomaron las obras, está la opción de que se acojan a un despido ficto.

“El estar amparado en un régimen especial, o en una prórroga por seguro de desempleo, después de los cuatro meses el trabajador puede considerarse en cualquier momento despedido. A partir de entonces es cuando ocurre el despido ficto. Cada uno de ellos, en este caso, podrían considerarse despedidos”, finalizó.