El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se reunió la semana pasada con los directorios del Banco República (BROU) y del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para dialogar sobre cuatro temas: la ley de la Caja Bancaria, la defensa de la autonomía de los entes autónomos, las irregularidades comprobadas en el tratamiento de casos de acoso laboral y el sistema de cuidados, siendo este último el punto central.

María Eugenia Estoup, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, dijo a la diaria que tuvieron “una muy buena receptividad por parte del BROU, principalmente en un punto neurálgico, como lo es el sistema de cuidados. El BROU resolvió aplicar el artículo 53 de la Rendición de Cuentas de 2023 así como está, además de que resolvieron otras decisiones acerca de cuidados, en los cuales tendremos que avanzar en próximas etapas”. Este artículo establece extensiones a las licencias por maternidad para las funcionarias públicas “en casos de complejidad” y la licencia por paternidad para los funcionarios del Estado.

En ese sentido, dijo que hay decretos y leyes que tienen como origen la Organización Internacional del Trabajo y que en Uruguay no se aplicaron porque aún no se reglamentaron. “En el Banco República al menos entendieron que el artículo 53 no sólo regía para una parte de los funcionarios públicos, y en la semana que pasó votaron y comenzaron a aplicar la licencia por cuidados para la maternidad y paternidad”, explicó.

Comentó que por estos cuatro puntos se mantienen negociaciones con los demás bancos estatales de manera bipartita y que “ahora que el Banco República comprendió que debía aplicarse, [es hora de] que los demás entes entiendan que debe aplicarse también y que tomen el mismo camino”. Incluso, agregó que, en las conversaciones con las demás entidades, se está informando de la decisión tomada por el directorio del BROU.

La dirigente añadió que la última reunión con las autoridades del BHU fue en buenos términos y resaltó que, en los temas de acoso laboral, la ley de la Caja Bancaria y la defensa de la autonomía de los entes, “se va avanzando paulatinamente”.

De las entidades públicas, aún está pendiente una reunión con el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda. Estoup recordó además que AEBU ya se había reunido semanas atrás con representantes del Banco de Seguros del Estado y del Banco Central del Uruguay para analizar los mismos temas.

¿Qué beneficios alcanza el artículo 53 de la Ley 20.212?

De acuerdo a lo explicado por Estoup, desde ahora la pareja de la mujer embarazada dispondrá de cuatro horas al mes para acompañarla a los controles ginecológicos. Además, los beneficios van desde antes del nacimiento hasta los dos años de vida del bebé. Asimismo, las gestantes tendrán derecho a trabajar a distancia durante su último trimestre de embarazo si su residencia está situada a más de 30 kilómetros de su lugar de empleo.

En otro orden, para después del nacimiento se igualará la licencia por maternidad que tienen las madres biológicas –14 semanas– para las madres adoptivas. Además, se crea el concepto de licencia por cuidados, que se extiende hasta los seis meses de vida del bebé, beneficio que tanto madres como padres podrán utilizar.

Otro beneficio relevante para las madres que se obtiene con la instrumentación de este artículo es la posibilidad de tomarse dos medias horas diarias para la lactancia hasta los dos años de edad del bebé.

Protocolo de acoso laboral

Concretamente sobre el protocolo para los casos de acoso laboral, Estoup dijo que AEBU mantuvo una reunión por este tema con el inspector nacional de Trabajo, Tomás Teijeiro, quien “se mostró dispuesto a comenzar a trabajar en mejorar las normativas para abordar el después de la resolución de las comisiones de acoso laboral que se desempeña en ciertas entidades estatales. El tema es que, una vez que laudan, existe una especie de vacío sobre cómo continúa el proceso, la protección de la víctima y demás”.

Destacó que Teijeiro estuvo de acuerdo en conformar comisiones para definir cómo se trabaja en el después de ese tipo de situaciones.