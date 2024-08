Inspectores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), adheridos al Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), tienen previsto realizar un paro parcial este sábado 24, de 18.00 hasta la medianoche, por lo que no realizarán los controles pertinentes en la celebración de la Noche de la Nostalgia. Además, se resolvió que el domingo 25 no se realizarán horas extras.

Entre los controles que deben realizar los inspectores se encuentra la fiscalización de que todos los lugares no estén habilitados para el ingreso de menores. Si se encuentra un local que viola la reglamentación, se aplican multas, y si hay una reiteración, la sanción puede llegar incluso a la clausura del local.

Para que se habilite el ingreso a menores en un local se debe realizar un trámite y se otorga un permiso. Para que se habilite ese permiso, el local debe ser inspeccionado y debe estar delimitado claramente que no hay venta de alcohol y de drogas. En los lugares donde no se tiene ese permiso, si se encuentra un menor se lo retira y se multa al local.

El presidente de la organización sindical, José Lorenzo López, dijo este viernes a la diaria que “el diferendo con las autoridades del INAU “es a partir de un cambio unilateral del régimen de trabajo de los inspectores. Ellos tienen un sistema especial de trabajo nocturno. Cuando se definió la Ley de Nocturnidad, estos funcionarios ya venían con un régimen, y la normativa establecía que si había un sistema más beneficioso, se podía mantener el formato que otorgara más ventajas. Los empleados se quedaron como estaban, pero ahora la dirección general cambió ese régimen, y esto provocó una reacción en el cuerpo de inspectores”.

Aclaró que se intentó negociar con las autoridades en los últimos días, pero “no tuvimos éxito”, porque “primero se nos contestó que era un tema que debía resolver el directorio, y el directorio no resolvió nada”, y posteriormente, “nos informaron que concedían para esta semana una nueva instancia de negociación, y finalmente la suspendieron”, lo que originó la toma de medidas.

López manifestó que hubo una comunicación en las últimas horas con el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, quien manifestó que hasta que el sindicato no anunció la paralización, no tenía conocimiento del tema. “Aguardamos una respuesta”, dijo López, y acotó que los trabajadores evaluarían la posibilidad de levantar la paralización, solo si se vuelve al régimen anterior. Esto, según el dirigente, “debe quedar por escrito y antes de este sábado”. De no ser así, afirmó que habrá paro el sábado.