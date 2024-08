El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) ratificó este martes la declaración de conflicto con la empresa Godilco, ante la falta de acuerdo en las negociaciones por el reintegro de un trabajador despedido. El sindicato argumenta que la firma tiene “conductas antisindicales”. Se considerará, por este tema, la posibilidad de una paralización de la actividad que se extendería por dos días.

Dado que no existieron alternativas ni soluciones al diferendo entre las partes en los últimos días, el sindicato se reunirá en asamblea general este jueves 22 a las 11.00. Para esa instancia, el Supra anunció que detendrá las actividades desde las 10.00. La asamblea analizará la posibilidad de hacer un paro de 48 horas, que alcanzaría a todo el sector. Esta propuesta será presentada por el Secretariado Ejecutivo del sindicato.

Mediante un comunicado, el Supra expresa que “la empresa quiere solucionar el tema con dinero, y ocultar así todos sus incumplimientos e irregularidades, especialmente los vinculados a la seguridad laboral”. El sindicato avisa que “el Secretariado Ejecutivo resolverá medidas sorpresivas, en toda la actividad portuaria y a nivel nacional”. El objetivo, agrega, continúa siendo que el trabajador despedido sea reintegrado a sus tareas.

Martín García, dirigente del Supra, dijo a la diaria que la situación no ha presentado mayores cambios desde la pasada semana y que la empresa “no ha dado una respuesta sólida ante el tema”. Comentó que días atrás, Godilco, empresa que brinda servicios de depósito aduanero particular y de terminal multipropósito en el puerto de Montevideo, “citó al trabajador a una reunión y le ofreció más dinero para su desvinculación, algo que el trabajador no aceptó”. “Está claro que la situación por la que el funcionario es despedido no tiene nada que ver con lo que la empresa argumenta. Están actuando de mala manera”, sostuvo García.

El dirigente agregó que la firma “sigue cerrada en ofrecerle más dinero al trabajador para que se vaya, pero no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Además, no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.