La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado para manifestarse acerca de la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Alimentos Fray Bentos, localizada en el departamento de Río Negro. En la declaración, la organización sindical se refiere especialmente al caso de un empleado que fue despedido por la firma “sin fundamentos”.

Al respecto, el dirigente de la Federación Enrique Méndez afirmó a la diaria que “venimos de un hecho reiterado, en el entendido de que, cada determinada cantidad de tiempo, la empresa toma una decisión de estas características. Tomaron la decisión más drástica contra un trabajador, como lo es el despido, y sin argumentar los motivos por los cuales lo despide”.

“Supuestamente fue por bajo rendimiento, pero a la vez se contradicen, porque mencionan cuestiones disciplinarias, y luego, ni en lo disciplinario ni en el supuesto bajo rendimiento lograron demostrarlo. De todos modos, la empresa trató de sostenerse bajo la explicación de que como en Uruguay el despido es libre, tienen derecho a hacerlo” dijo Méndez, y sostuvo que en este caso, “lamentablemente, el Ministerio de Trabajo, en las instancias tripartitas, no fue firme en el momento de tomar una definición al respecto”.

Sobre este caso, el dirigente dijo que es complicado “que cuando la organización sindical salió a defender la fuente laboral, la empresa ofrezca dinero para que el trabajador se retire, intentando instalar una lógica de negociación individual que no corresponde, porque no lo es, siendo que el trabajador se encuentra en desventaja al no primar una negociación entre la empresa y el sindicato, en el marco de una negociación colectiva”.

Mencionó que se recorrieron todos los caminos de negociación colectiva, pero que “la empresa lamentablemente nunca presentó una posición y una propuesta como para negociar. Nunca cambiaron la decisión, y tampoco aceptaron alternativas que permitieran mediar entre la opción del despido y una salida que dejara conforme a ambas posiciones”. Otro punto que resaltó que “muy difícilmente la empresa podría demostrar el bajo rendimiento o temas relacionados con la disciplina del trabajador, cuando al Ministerio de Trabajo siempre enviaron solo a sus asesores jurídicos”.

“Solidaridad” de la FTIL

En una declaración de la Federación el gremio expresa “su más absoluta solidaridad con los trabajadores de Alimentos Fray Bentos y rechaza de manera categórica el despido abusivo de un trabajador, lo que representa una práctica patronal absolutamente cuestionable”, dice el texto. La FTIL denuncia además “el vaciamiento de los espacios de negociación colectiva por parte de la empresa, concurriendo a los ámbitos correspondientes simplemente para hacer solamente acto de presencia”.

Para el sindicato, “la actitud de concurrir a un ámbito de negociación colectiva y no aportar ninguna solución y no aceptar ninguna alternativa esperando que pasen las horas, es un vaciamiento de hecho de los ámbitos naturales de negociación colectiva”. El gremio expresa además que “Alimentos Fray Bentos marca, con su actitud, un peligroso antecedente de despido sin justificación alguna, expulsión de un trabajador sin ningún fundamento, y para colmo, cortando los puentes del natural diálogo que se debe construir en los ámbitos correspondientes”. Sostiene que “la voluntad de los trabajadores y el MTSS por encontrar caminos de solución, se enfrentaron a un muro silencioso de la empresa que solamente estuvo presente para ‘cumplir con las formas’, sin habilitar ninguna alternativa razonable para destrabar el caso”.

En el marco del conflicto del sector y las movilizaciones, la Federación decidió participar de la asamblea que el sindicato de Alimentos Fray Bentos realizó el viernes. Producto de la situación del trabajador y como medida, los empleados de la empresa resolvieron parar desde las 22.00 del viernes hasta las 6.00 horas del lunes 27. “Desde esa hora se iniciará una nueva asamblea, a los efectos de analizar la situación”, explicó Méndez, quien asistió a la asamblea de este viernes en nombre de la FTIL.

La Mesa de la Federación de Trabajadores se reunirá el próximo lunes, y el caso del trabajador y su despido será uno de los temas a abordar.

Coleme sin cambios

Méndez sostuvo que la situación en la Cooperativa Lechería de Melo (Coleme) “se mantiene sin cambios y con el mismo escenario”, pero que se están finiquitando detalles para la instalación de una carpa en el centro de la ciudad de Melo. “Es el inicio de un proceso que luego avanzará con la marcha, para instalar una carpa frente al edificio de Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia”, comentó.

Destacó que en una primera instancia, “los trabajadores y dirigentes de la Federación estarán dialogando e informando a la ciudadanía en Melo, Cerro Largo, el próximo lunes 3 de febrero, mientras que la carpa se trasladará hacia Montevideo en la semana que comienza el lunes 17 de ese mes”.