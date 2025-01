El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, descartó que el gobierno decrete la esencialidad en la industria frigorífica, luego de que la medida fuera solicitada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), y después de confirmarse también que la Federación de Obreros de la Industria Frigorífica y Afines (Foica), por decisión unánime, aprobó este martes la continuidad del conflicto. En tanto, el PIT-CNT ofreció a la organización sindical realizar gestiones para acercar a las partes y así retomar las negociaciones.

“La esencialidad no es posible. Ese extremo no se puede dar porque para la esencialidad tiene que estar en juego la seguridad pública, la salud pública por un tema de riesgo, y en realidad no tenemos ni desabastecimiento. No hay una situación de alarma pública en la que esté en juego la seguridad de la ciudadanía”, dijo Mattos en declaraciones a Telemundo.

El secretario de Estado mencionó que, a raíz del conflicto, que incluyó paros durante los primeros días del año, “hay una afectación no sólo del productor”, que no logra vender y obtener dinero para enfrentar sus compromisos, “sino también de los compromisos internacionales que tiene el país asumidos por la propia industria frigorífica, con privados que en el exterior precisan este producto. Esto cuesta muchos millones”, afirmó.

“Comprendo y comparto que existe el derecho de huelga, pero cuando las medidas tienen una afectación a terceros de tal magnitud me parece que hay que llamar a la reflexión y tratar de volver a un diálogo y encontrar las soluciones”, dijo el ministro.

Federico Daverede: “No vemos que haya riesgo de vida o de la salud de la población”

En la misma línea se expresó el director nacional de Trabajo, Federico Daverede. Este miércoles, en rueda de prensa, el jerarca expresó que no ve viable declarar la esencialidad. “No vemos que haya riesgo de vida o de la salud de la población, que es básicamente lo que establecen los requisitos para declarar la esencialidad”, dijo.

Agregó además que “todos sabían que este era un proceso que podía terminar de esta manera. De hecho, podría no haber finalizado de esta forma si la Foica hubiese conformado los Consejos de Salarios y hubiesen votado los lineamientos que ellos respaldaban. Los ajustes salariales que la federación decía que estaba de acuerdo, a través de su plataforma, con el Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, sostuvo que durante las negociaciones los trabajadores y las empresas “no encontraron los puntos de acuerdo en los beneficios que los funcionarios reclamaban y que la industria no estuvo dispuesta a dar”.

Daverede precisó también que “indudablemente les debemos ajustar el salario a los trabajadores. El primer ajuste salarial lo tendrían que haber recibido el 1° de julio de 2024. Luego de siete meses de negociación, y más de 25 reuniones en el Ministerio de Trabajo, había que ponerle un fin a la negociación”.

Martín Cardozo: “Las medidas que toma la Foica están dentro del marco normativo”

Por su parte, el presidente de la Foica, Martín Cardozo, recordó este miércoles en diálogo con la diaria que la ARU ya había solicitado declarar la esencialidad “entre fines de noviembre y principios de diciembre del pasado año”.

Al igual que el director nacional de Trabajo, el dirigente sostuvo que una de las condiciones principales que deben darse para aplicar esa medida es que “esté en riesgo o peligro la vida de la población”, pero que, en este caso, “se está muy lejos de eso”. Además, agregó que “las medidas que toma la Foica están dentro del marco normativo. No se están ocupando las plantas de las empresas, no realizamos piquetes y no impedimos ni prohibimos trabajar a los trabajadores que sí desean cumplir con sus tareas. Como es un sector poderoso del país, hay presiones”, consideró.

Cardozo comentó que este miércoles la comisión directiva de la federación se reunió y por el momento “no hay toma de medidas”, pero que se está a la espera de las gestiones que pueda realizar el PIT-CNT con los empresarios y el gobierno. Consultado sobre si en los próximos días se podría retomar el diálogo entre las partes, respondió que “por el momento no hay nada firme ni confirmado”.

Con relación a las declaraciones del ministro Fernando Mattos, el titular de la Foica sostuvo que “el secretario de Estado ya había hecho comentarios. Sabemos que nuestra rama de actividad es transversal y que involucra a muchos actores con determinado poder, que tienen mucha injerencia en lo social, político y otros, los cuales generan opinión. Hasta el presidente del Instituto Nacional de Carnes habló de nuestros salarios”.

“No nos sorprenden las opiniones formadas, que están en su derecho, pero en algunas ocasiones visualizamos que las opiniones son para el lado de lo que hacen mal los trabajadores, porque en ningún momento se hacen comentarios sobre las empresas. Siempre se habla de las medidas gremiales, pero estas son consecuencia de las decisiones tomadas. Recurrentemente dicen que están de acuerdo con el derecho a la huelga, pero la cuestionan. Hay un doble discurso, porque cuestionan las medidas”, dijo Cardozo.