Este martes la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) hizo un plenario nacional que tuvo la participación de 20 sindicatos de todo el país, de 26 que integran el sector.

Los sindicatos realizaron un balance del conflicto y de las decisiones tomadas en noviembre y diciembre, como así también de los paros efectuados en los primeros días del año].

El plenario, que se desarrolló en la sede del PIT-CNT, contó con la presencia de algunos integrantes del Secretariado Ejecutivo de la central sindical.

En la reunión, y de acuerdo con lo que explicó Martín Cardozo, presidente de la Foica, a la diaria, “el PIT-CNT planteó la posibilidad de gestionar instancias con el sector empresarial y con el Poder Ejecutivo, y por esa línea fue la conversación”.

Además, y como resolución principal, los sindicatos resolvieron de forma unánime que el conflicto se mantenga en todos sus términos. Cardozo dijo que durante el plenario “el dirigente Milton Castellanos, uno de los representantes del Secretariado Ejecutivo, nos informó que van a tratar de acercar a las partes”.

“En la Foica estamos abiertos al diálogo y a la negociación, siempre que sea el contemplar a las dos partes. En ese sentido, respaldamos y acompañamos el planteo de la central sindical. Eso no quita que no tomemos medidas. Si hay un planteo de diálogo, sabemos que no podemos definir medidas en el medio, pero haremos un seguimiento para saber cómo avanzan las gestiones”, expresó.

Cardozo comentó que si bien la federación “no condicionó ni limitó” el planteo del PIT-CNT en lo que refiere a tiempo, sí reconoció que el sindicato aguardará algunos días para saber si las gestiones que realice la central de trabajadores tienen resultados positivos.

Además, reconoció que, en caso de que esas gestiones no prosperen, la Foica avanzará en la implementación de medidas ya ejecutadas, como paros parciales o de 24 horas, entre otras opciones.

En relación con las posibles medidas a tomar, Cardozo dijo que estas serán ejecutadas “en función de la demanda de la empresa”. “Sucede que si las empresas empiezan a demandar animales en un mayor volumen, son señales de que quieren trabajar, y ahí la federación deberá ir estudiando los casos paso a paso”, agregó.

En referencia al balance de lo actuado en noviembre y diciembre, en cuanto a resoluciones y medidas aplicadas, expresó que durante el plenario los sindicatos tuvieron la posibilidad de expresar su punto de vista sobre lo decidido hasta la fecha. “Pasamos raya y, en cuanto al objetivo de la negociación, en el corto plazo, no tuvimos éxito. La realidad marca eso. Por otra parte, en lo que concierne a la postura de los sindicatos, todos decidieron continuar, respaldando las decisiones tomadas y los pasos dados”, manifestó Cardozo.

La comisión directiva de la Foica acordó reunirse este miércoles a analizar los temas abordados en el plenario, como así también la propuesta del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Además, y en ese marco, se van a evaluar las ideas propuestas por algunos sindicatos para la adopción de más medidas en el caso de que el conflicto no tenga una solución en los próximos días.

Milton Castellanos: “Acá hay que conversar un abanico de posibilidades que tratamos de explorar, pero no tenemos fórmulas mágicas”

Por su parte, Castellanos dijo a la diaria que todos los conflictos preocupan a la central sindical y “en este caso más, si tenemos en cuenta que es una industria muy importante para el país”. “Es un sector estratégicamente líder en las exportaciones y en materia de consumo. Es una industria relevante”, añadió.

Sostuvo que “hay que conversar con un abanico de posibilidades para explorar, pero claramente no hay fórmulas mágicas”, y aclaró que el objetivo del PIT-CNT es “tratar de ayudar en la búsqueda de caminos, para llegar a algunos entendimientos”. “Aquí estamos ante una negociación por Consejos de Salarios que se fue dilatando en el tiempo y eso originó una situación de conflicto en el sector. Buscaremos caminos alternativos” a los transitados hasta el momento.

Consultado sobre si la idea de “tratar de ayudar” es intentar acercar posturas entre trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo, el dirigente respondió que, “generalmente, el PIT-CNT no es un mediador en los conflictos, porque, como dice la frase, somos arte y parte”. “Nuestra representación y vocación es la defensa de los trabajadores. Ahora, como cualquier institución, cuando la situación es compleja o difícil, tratamos de hacer jugar nuestra experiencia y relacionamiento, a los efectos de contribuir a una solución”, agregó.

Acerca de cuáles serían los primeros pasos que debe dar el PIT-CNT, contestó que “lo primero es recomponer los ámbitos de negociación, lo segundo es generar un clima propicio para negociar y tercero es comenzar a trabajar en algunas fórmulas o propuestas”. “Estamos recién en las primeras cosas, que es recomponer una mesa de diálogo que hace ya bastante tiempo que no funciona. Defendemos y queremos lo mejor para los trabajadores de la industria frigorífica como para los trabajadores en general. Ahora, en ese escenario, hay una situación conflictiva, con distancia entre las partes. En las gestiones, para que tengan éxito, hay que ser prudentes”, concluyó Castellanos.