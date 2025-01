En la instancia de diálogo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) entre los representantes legales de la Fundación Crear y delegados del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), en nombre de las cinco trabajadoras que fueron cesadas semanas atrás por la institución del Servicio de Atención de Violencia Basada en Género (SVBG) de Rocha, no se alcanzó un acuerdo entre las partes.

Bibiana Martínez, de profesión abogada e integrante del Dispositivo de Articulación Territorial (DAT) de ese servicio, dijo a la diaria que fue “una frustración”. “Se dialogó, pero no se logró nada. Desde la fundación hubo una postura muy soberbia, sin ánimo ninguno de negociar nada, y mucho menos de reconsiderar la decisión tomada para con las trabajadoras”, agregó.

También comentó que las funcionarias que quedaron desvinculadas del convenio que mantiene el Ministerio de Desarrollo Social, por intermedio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fundación Crear, solicitaron una reunión, vía correo electrónico, a Mónica Botero, directora de Inmujeres, y que la respuesta de la jerarca fue negativa.

“Nos cerraron las puertas en Inmujeres”, afirmó Martínez. Expresó, además, que en adelante “habrá que realizar los reclamos correspondientes por los despidos, porque la Fundación Crear ni siquiera ha abonado las liquidaciones a las cinco funcionarias”.

Sobre los puestos de trabajo, manifestó que “la oportunidad de volver ya no está”, y dijo que mientras la Fundación Crear expresa que “ya está el nuevo equipo trabajando”. Sin embargo, las trabajadoras tienen información “de que eso no es verdad” y de que “los técnicos que fueron contratados no están trabajando y el servicio de atención sigue sin funcionar”.

Martínez, que fue una de las trabajadoras cesadas vía correo electrónico, adelantó que van a “retomar la charla con el abogado” del Sutiga, porque “luego de esta instancia comienza el trabajo del profesional para preparar la estrategia legal, a los efectos de presentar los reclamos en tiempo y forma”. De ahora en más, no están previstas nuevas instancias en la Dinatra y el caso pasará a la órbita judicial.