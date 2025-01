El sindicato de base de trabajadores de Friopan se reunió en asamblea el lunes para evaluar el conflicto que mantiene con la empresa de panificados desde mitad de diciembre de 2024, por situaciones de hostigamiento y persecución hacia los funcionarios, como así también el envío al seguro de paro durante ese mes.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, explicó a la diaria este martes que durante los días que van del año, “el conflicto está en stand-by”, pero que la empresa no está cumpliendo en un tema central, que es el no enviar trabajadores al seguro de paro en enero.

El dirigente explicó que hubo envíos al seguro de paro en diciembre, que iban a ser rotativos y sólo por ese mes, pero ahora la empresa resolvió enviar trabajadores al seguro de paro en enero, algo que no estaba previsto. Además, dijo, “se rotó pero sólo con trabajadores afiliados al sindicato y que cumplen tareas en el turno matutino”.

Comentó que no hubo rotación para ir al seguro de paro para dos funcionarios, que son supervisores, y para otro empleado de profesión tornero. Al respecto, destacó que los sueldos de los tres oscilan entre los 80.000 y 100.000 pesos, pero sí se ejecutó la rotación y envío al seguro de paro para trabajadores que perciben sueldos que rondan los 30.000 pesos. Recordó que por eso se hizo también un paro el pasado 31 de diciembre.

Echevarría comentó que en la asamblea del sindicato “se definió que el conflicto sigue”, pero que “no se continuará con los paros por 24 horas”. De todas maneras, lo acordado es que, “cuando el sindicato de Friopan y la Mesa Coordinadora del Pan lo entiendan conveniente y oportuno, puede detener las actividades en el sector”, con medidas sorpresivas.

El dirigente mencionó que un punto clave en el conflicto es que la empresa, en los próximos días, no tome la decisión de trasladar –ya sea temporal o definitivamente– a personal que se desempeña en el área de bizcochería, en el turno de la mañana, al sector de panadería. “Si no tocan eso, no habrá inconvenientes mayores. Por ahora lo vienen respetando”, señaló.

El próximo lunes 20 habrá una reunión tripartita con la empresa en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En ese encuentro los empresarios deben informar si el turno de la noche se mantiene o si es suprimido. La última reunión entre las partes, en la que participó el MTSS, fue el jueves 26 de diciembre.

En esa instancia la empresa reiteró que tiene dificultades financieras. Echevarría agregó que “si el día 20 mantienen la afirmación de que tienen problemas económicos, se les exigirá que presenten sus números al Instituto Cuesta Duarte [del PIT-CNT], porque hay cosas que no cierran”. “La negociación colectiva lo avala, y el sindicato de Friopan tiene personería jurídica como para exigir las cifras que manejan a la fecha, más aún si continúan aduciendo inconvenientes”, argumentó.