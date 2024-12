Desde el 14 de diciembre, el gremio de trabajadores de la empresa de panificados Friopan se encuentra en conflicto por situaciones de hostigamiento y persecución hacia los trabajadores, principalmente aquellos que están sindicalizados.

Como respuesta a las decisiones “violatorias de los derechos laborales” tomadas por la patronal de Friopan, la Mesa Coordinadora del Pan resolvió paralizar sus actividades por 24 horas los días 24 y 31 de diciembre.

En un comunicado, el sindicato indicó que la medida gremial afectará “la producción y distribución en panaderías artesanales y en grandes superficies”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Mesa, Luis Echevarría, explicó que la medida fue tomada por los incumplimientos de Friopan “al convenio colectivo, a los acuerdos firmados, a actos que se hacen inclusive en la Dirección Nacional de Trabajo y que ellos instantáneamente los incumplen”. Este último punto fue el disparador del paro anunciado.

Echevarría comentó que el pasado viernes se comunicó con el subdirector Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Santiago Torres, quien le aseguró que se había acordado con la empresa Friopan “para que no innove”. Innovar, en este caso, significa que la empresa no cubra los puestos de trabajadores en seguro de paro del sector Panadería con trabajadores de otras áreas como Bizcochería. Según Echevarría, es una acción que han sostenido desde el 1° de diciembre, ante la cual “la organización sindical se ha negado, pero ellos han mandado a los trabajadores no organizados”.

Este lunes Friopan envió nuevamente gente de otros sectores a Panadería, incumpliendo la condición establecida por la Mesa para no convocar al paro este 24 de diciembre.

Echevarría sostuvo que la empresa lleva adelante una “reestructura encubierta”. Este mes, Friopan eliminó el turno de la noche y envió trabajadores al seguro de paro bajo el argumento de que disminuyeron las ventas del pan y, por tanto, debe bajar la producción.

Sin embargo, el conflicto de la coordinadora surge de las contradicciones en las que incurre la empresa, ya que el puesto de un trabajador con escalafón de operario general, que percibe alrededor de 25.000 pesos líquidos y fue enviado al seguro de paro, fue ocupado por un supervisor que gana cerca de 150.000 pesos.

“Entonces, no nos pueden decir que hay baja demanda, que tienen problemas financieros, y dejan a sueldos sobrelaudados ganando el triple que un operario general y haciendo su tarea”, afirmó Echevarría.

Según el dirigente, la empresa no ofrece argumentos “concretos”; por el contrario, “la respuesta de Friopan siempre es ‘yo soy empresa y hago lo que quiero’”, señaló Echevarría. El argumento de Friopan para explicar por qué envía a trabajadores de otros sectores a suplir puestos que están en seguro de paro es que “le falta gente y aumentó la demanda”, dijo Echevarría. Ante esto, la Mesa le pregunta: “¿Para qué mandaste a gente del seguro si efectivamente iba a haber demanda?”.

Además, la Mesa también responsabiliza al Centro Industrial de Panaderos (CIPU), el sector empresarial que nuclea a las panificadoras industriales y a las panaderías artesanales, del cual Friopan es socio. Echevarría explicó que “cuando alguna de las organizaciones nuestras afiliadas a la Mesa del Pan incumple, enseguida levantan el teléfono los empresarios, la cámara y el ministerio para decir que estamos incumpliendo”, pero la respuesta del CIPU ante las acciones de Friopan es que no pueden controlarlo.

“Lo que tiene que hacer el CIPU si no puede controlar a alguno de sus socios es expulsarlo. Entonces queda libre de culpa”, sostuvo el dirigente.

La Mesa tiene previsto asistir el jueves 26 de diciembre a una reunión en el MTSS, y si Friopan no “innova”, estarían en condiciones de levantar el paro del día 31 y se trabajaría con normalidad.