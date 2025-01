En una nueva instancia de negociación tripartita entre la empresa Friopan y el sindicato de trabajadores, acompañados por la Mesa Coordinadora del Pan, este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañía anunció que, en busca de la reducción de costos, resolvió eliminar el turno nocturno. La firma informó que, pese a las ganancias que puede obtener en el negocio, pierde un millón de pesos mensuales.

Las diferencias entre el sindicato y la empresa se profundizaron cuando la compañía resolvió hacer envíos al seguro de paro en enero, algo que en diciembre no estaba previsto, dado que en las últimas conversaciones entre las partes se habían manejado otras opciones. El sindicato se había declarado en conflicto en la mitad de diciembre pasado.

Luis Echevarría, presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, dijo a la diaria este martes que una vez que se conoció la decisión de la empresa, el sindicato, que cuenta con personería jurídica, resolvió solicitar información sobre la actividad financiera de la empresa. “Eso es para corroborar que están teniendo pérdidas económicas, y también para analizar en conjunto con el Instituto Cuesta Duarte qué camino se puede encontrar sin que tengan que eliminar un turno, lo que luego significará la pérdida de puestos. Actualmente en ese turno trabajan entre diez y 12 empleados”, dijo el dirigente.

Comentó también que en esa reunión tripartita en el MTSS la empresa informó que “se quedaría con cuatro o cinco trabajadores, a los que integraría en el turno matutino, mientras que serían entre cinco y seis los que serían desvinculados”.

El sindicato, conjuntamente con la Mesa Coordinadora, propuso que en vez de que esos trabajadores sean despedidos se los envíe al seguro de paro y que sea rotativo. Otra opción era que esos trabajadores, que no serían tomados en cuenta, cubran licencias por los próximos cuatro meses. “Les hicimos ver que evalúen también que, justo los empleados a ser desvinculados, prácticamente todos, son sindicalizados. Eso no es casualidad. Eso no lo aceptamos. En todo caso, pueden ser dos afiliados y dos no, o tres y tres”, dijo.

Echevarría señaló que en la instancia de negociación pidió a la empresa que analice por qué no envía al seguro de paro rotativo a dos trabajadores, con cargos de responsabilidad y supervisión, cuyos sueldos oscilan entre 80.000 y 150.000. El gremio considera que no es justo que sólo sean enviados al seguro de paro aquellos trabajadores que perciben ingresos menores a 30.000.

No hay fijada por el momento una nueva instancia en el MTSS para que se encuentren las partes. La empresa tomó nota de los reclamos del sindicato, que dará una respuesta en esta semana, principalmente acerca de las rotaciones de los trabajadores y qué resolverá sobre el futuro laboral de los funcionarios que no continuarían trabajando. “Para negociar, se tiene que dar la rotación de trabajadores en febrero próximo”, dijo el dirigente.

El próximo jueves 23 habrá una reunión de los trabajadores del sindicato, en la que se analizará cómo continuar el conflicto, mientras que el viernes 24 habrá una reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa Coordinadora del Pan, a los efectos de definir cómo continuará respaldando las resoluciones que tome el sindicato de Friopan y si es necesario tomar otro tipo de acciones contra la empresa.