Tres días después de que la empresa Vintelux–Grupo D despidiera a seis funcionarios, de los cuales cuatro son delegados sindicales del Comité de Trabajadores, tras participar en una jornada de movilización, ambas partes comparecieron este jueves ante la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) para dialogar sobre la situación. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo definitivo.

Por diversos temas, ocho días atrás el comité de funcionarios de la empresa se declaró en conflicto, luego de que la compañía resolviera no pagar las licencias y los salarios vacacionales de los empleados que toman descanso en enero y febrero, y sí abonar los montos correspondientes en abril.

La movilización del viernes 24 se desarrolló, además, porque la empresa se negó a pagar un vale de 3.000 pesos y otro en productos que comercializa a diez trabajadores que son afiliados al comité. En esa misma jornada, la Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (Onodra) se declaró en preconflicto, en respaldo al comité de funcionarios.

Sobre la audiencia en el Ministerio de Trabajo, la secretaria general de la Onodra, Natalia Moreira, dijo a la diaria que “se llegó a una negociación neutral y la empresa se llevó una propuesta para analizar, que deberá responder el lunes 3 de febrero, vía email, al Ministerio de Trabajo. La empresa no los quiere reincorporar. Lo que proponen es retirarles el causal de despido, a cambio de que los trabajadores desistieran del recurso de amparo. El sindicato no acepta eso”.

Con referencia a los seis trabajadores cesados, la propuesta realizada por la Comisión de Conflictos de Consejos de Salarios, que depende de la Cámara de Industrias del Uruguay, pasa por que sean enviados a seguro de paro, con fecha desde el viernes 24, y posteriormente abrir un ámbito de negociación que funcionaría cada diez días para avanzar en el caso. “Nosotros reivindicamos que los seis puedan mantener sus fuentes de trabajo”, afirmó.

La dirigente señaló que “es difícil” la opción de mantener las fuentes laborales y que para la firma “la reincorporación no está para negociar arriba de la mesa”. Comentó que la empresa “expuso argumentos, que para ellos son válidos, de que perdieron la confianza en los trabajadores porque estuvieron ahí en la movilización contra ellos”. A la vez, sostuvo que “nosotros argumentamos que hubo más trabajadores que integran el sindicato y pertenecen al comité, pero no fueron despedidos. Es mucha casualidad que justo fueran despedidos los cuatro compañeros que son delegados referentes del comité”.

Agregó que “la empresa no se va a comprometer, pasados los cuatro meses de seguro de paro, a retirar del historial de cada trabajador la calificación de notoria mala conducta. Si esa decisión no sucede, volveríamos a fojas cero como nos encontramos actualmente. Y eso no lo entendemos”. En caso de aceptar el envío al seguro de paro, recordó que los montos no los paga la empresa.

Moreira dijo que no es menor que los trabajadores que aún cumplen tareas en la empresa y que están sindicalizados “están sufriendo persecución sindical”. Eso se vio reflejado en la situación de un empleado que fue a solicitar el vale por 3.000 pesos y que la respuesta fue que le pagarían el vale si decidía tramitar su desafiliación del comité de funcionarios. “Todavía que el trabajador quería los 3.000 pesos para viajar, para los boletos”, indicó. El pago de ese vale era parte de un acuerdo alcanzado en 2024, comentó.

La Onodra mantendrá este viernes 31 una asamblea general a los efectos de informar a todos los afiliados de la situación actual con la empresa Vintelux-Grupo D como así también analizar otros conflictos que se desarrollan en la industria.