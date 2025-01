Funcionarios de la empresa Vintelux–Grupo D llevaron adelante una movilización frente a la planta de la empresa, en el barrio Flor de Maroñas, este lunes a la tarde. Posterior a la acción, la empresa anunció el despido de seis trabajadores, de los cuales, cuatro son integrantes del Comité de Base de la empresa. La firma realiza la distribución de los productos de Pan Marbella, Limay, Lapataia y Postres Don Carlos.

La Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines (Onodra) ya se había declarado en preconflicto hace una semana atrás, por las diferencias existentes entre el sindicato de base y la empresa.

La secretaria general de Onodra, Natalia Moreira, dijo a la diaria este martes que el viernes pasado hubo una reunión con el próximo ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con la futura directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. “Allí presentamos la problemática que hasta ese momento teníamos con Vintelux–Grupo D. La receptividad fue buena, nos escucharon. Y este lunes, en una movilización que hicimos en las puertas de la empresa, nos informan que despidieron a seis trabajadores, de los cuales cuatro son delegados del comité”, contó. Detalló que estos cuatro trabajadores elegados fueron fueron cesados a través de un mensaje de la empresa por WhatsApp.

“No brindaron argumentos sólidos. Señalaron que los despidos eran por notoria mala conducta”, indicó. Por este y otros temas, acotó que el próximo viernes 31 habrá una reunión con el directorio de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), en la que se abordará esta situación. Asimismo, señaló que Onodra está en preconflicto, pero que a partir des estos hechos podría llegar a pasar al conflicto.

La empresa colocó en la portería de su planta un cartel en el que expresó que los funcionarios despedidos no pueden ingresar a la planta. “No entendemos el accionar de la empresa, y menos que argumenten notoria mala conducta. No sabemos si la intención es eliminar la presencia del sindicato dentro de la fábrica y todavía no tener en cuenta el ámbito de negociación”, dijo. Por la decisión de la empresa, habrá una instancia de negociación entre las partes en el Ministerio de Trabajo este jueves a las 10.00.

Moreira resaltó que la Onodra “no está cerrada a ningún ámbito de diálogo con la empresa” y que espera que con las audiencias de los días jueves y viernes se inicie un camino que tenga como resultado la reincorporación de los trabajadores a sus fuentes de empleo.

Mencionó, además, que habrá una asamblea general, este miércoles a las 12.00, a los efectos de analizar si se declara el conflicto, y junto a eso, si se ejecutarán medidas, las cuales ya fueron aprobadas en asamblea general. Otra opción es esperar al resultado de las reuniones de los días 30 y 31, agregó.

Por la situación en la empresa, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) emitió un comunicado, este martes, en el que expresa que “los trabajadores organizados en la Confederación de Sindicatos Industriales denunciamos públicamente lo que consideramos atropellos a las libertades sindicales y violaciones de los ámbitos de negociación por parte de los responsables de la empresa Vintelux”.

En el texto explica que “la firma lleva adelante nuevamente medidas contrarias a los acuerdos previamente establecidos e intenta amedrentar a la clase trabajadora organizada mediante el despido de seis compañeros, cuatro de los cuales son delegados sindicales y quienes en el pleno ejercicio de sus derechos reclaman el pago de licencias y salarios vacacionales”.

Desde la Confederación consideran que las prácticas de la empresa son “propias de otras épocas” y que se “desconocen los acuerdos establecidos, se ignoran las instancias de diálogo previas y se utilizan formas de comunicación con el sindicato que lo único que hacen es violentar a las y los trabajadores”.

La CSI afirma que recurrirá a todos los ámbitos que correspondan “para denunciar estas políticas llevadas a cabo por Vintelux–Grupo D que apuntan, sin lugar a dudas, a desarticular al conjunto de trabajadoras y trabajadores organizados”.