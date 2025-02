Miles de trabajadores de diversos sindicatos de todo el país se concentraron este jueves, en el marco del paro general parcial convocado por el PIT-CNT, y que tuvo como centro un acto con movilización frente a la plaza Independencia. Representantes del sector lácteo, la Federación de la Industria Frigorífica, el Sindicato Único de la Construcción (Sunca), el sindicato de trabajadores portuarios y la Mesa Coordinadora del Pan fueron algunos de los gremios representados en la movilización.

Tras escucharse las estrofas del himno nacional y la letra de La Internacional, hicieron uso de la palabra Karina Niebla, integrante del comité de base del sindicato de Yazaki, y el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea e integrante del PIT-CNT Enrique Méndez.

El representante del sector lácteo fue unos de los dirigentes que se trasladaron hasta la ciudad de Melo y que participaron en la movilización desde Cerro Largo hasta Montevideo, pasando por Treinta y Tres, Lavalleja y Pando, en Canelones. Durante su intervención, afirmó que “estamos parando en defensa del derecho al trabajo. De nuestro salario. En defensa de los derechos conquistados y contra un modelo de la desigualdad, un modelo de desarrollo nacional que ha demostrado su claro agotamiento” y que “va a contrapelo de las necesidades de las grandes mayorías populares”.

Foto: Ernesto Ryan

“Se trata de un modelo que sigue favoreciendo el interés de una minoría muy ínfima en el momento de distribuir el ingreso, la riqueza, con medidas desarrolladas por el gobierno de turno y que sigue beneficiando efectivamente esa minoría en detrimento de las necesidades de las grandes mayorías nacionales”. En un tramo de su oratoria, mencionó a los trabajadores del sector lácteo, a los de la industria frigorífica, a los de las empresas Yazaki e Isusa, a los trabajadores de la firma Vintelux SA, y a los que están bajo la órbita de la Mesa Coordinadora del Pan.

Hablando del mercado laboral y del modelo de producción en general, cuestionó el modelo de desarrollo “centrado exclusivamente en vender recursos naturales, en los vaivenes del mercado internacional, sin agregar valor a nuestra producción, con empleos precarizados y de baja calificación. Este no es un modelo viable para el desarrollo del futuro de Uruguay”.

En continuación con el discurso, expresó que “necesitamos una estrategia nacional para el desarrollo. Y eso es lo que el PIT-CNT le viene planteando un día tras otro, y así también se lo hicimos saber cuando estuvimos reunidos con el presidente electo, Yamandú Orsi. La necesidad de convocar a ese diálogo social para una agenda nacional por el desarrollo. Necesitamos construir una estrategia a través de un amplio diálogo nacional, con la participación de todos los actores. Todos aquellos que puedan aportar para el futuro de nuestro país, en los próximos 30 años”.

En otro pasaje de su discurso, manifestó que “la pandemia puso en evidencia la falta de protección social de estos trabajadores, y es fundamental avanzar en mecanismos que garanticen la negociación colectiva y las condiciones laborales dignas para los trabajadores”, y señaló qué “lejos está este gobierno, cuando resolvió en el Parlamento pasar por encima de la jurisprudencia internacional en virtud del análisis de cómo se debía legislar con los trabajadores de las aplicaciones”.

El dirigente señaló además que la central sindical advierte sobre el impacto negativo de las exoneraciones impositivas. “A los grandes proyectos de inversión que generan empleo en magnitud se otorgan beneficios, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de puestos de trabajo, no reciben el mismo nivel de apoyo. Exigimos un debate serio sobre esta política, priorizando a quienes realmente contribuyen al desarrollo productivo y al trabajo digno del país”, dijo Méndez, y consideró que “es urgente llevar adelante una reforma integral de la seguridad social. Nosotros lo veníamos planteando y también se lo trasladamos al gobierno electo”.

Foto: Ernesto Ryan

Trabajadora de Yazaki: “El patrón tiene que entender que su mayor fuente es el trabajador, y tiene que cuidarlo”

Por su parte, la dirigente del sindicato de Yazaki expresó que “no sólo somos 1.200 familias que quedamos en la calle, con 1.200 realidades diferentes. Estas empresas no sólo nos dejaron sin trabajo a nosotros, sino también a todos los tercerizados. El 80% éramos mujeres, la mayoría jefas de hogar. Gracias a este movimiento sindical que nos abrazó y nos sigue abrazando en su totalidad desde el primer día”.

“Siéntanse orgullosos de pertenecer a este movimiento obrero. No hay un centro de trabajo que no muestre la solidaridad de otro compañero. Es el único camino para conseguir objetivos. Sí, nos derrotaron. Nos echaron y nos dejaron sin trabajo, pero no nos dejaron sin dignidad. Hicimos retroceder a la empresa, que quería manchar el honor del movimiento sindical. Repudiamos esas acciones, no sólo de Yazaki, sino de todas las empresas, las uruguayas y extranjeras”, dijo en su oratoria.

En esa línea, dijo que “el patrón tiene que entender que su mayor fuente es el trabajador, y tiene que cuidarlo. ¿Cuándo lo vas a entender, patrón? Sin mano de obra especializada no tenés nada”. Para el futuro gobierno, Niebla dejó planteado “que está abierta una puerta para una mesa tripartita para plantear nuevas leyes de negociaciones. Yazaki es ahora el fantasma que coletea entre las empresas, porque Yazaki pegó el primer golpe, se levantó y se fue. Y ahora varios hablan de falta de competitividad. Para mí es miedo, por tener a un trabajador sentado en el sillón del ministro de Trabajo”, en referencia a Juan Castillo.

Niebla concluyó su intervención señalando que “esta es una puerta que se cierra, pero es una ventana que se abre. Y no hay que bajar los brazos. Estamos en el camino correcto. Hay que estar del lado del trabajador, con él a la par. Es quien realmente mueve el país”.

Foto: Ernesto Ryan

.