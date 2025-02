El PIT-CNT emitió un comunicado en el cual insta al próximo Parlamento, que asume este sábado 15 de febrero, a que derogue la recientemente aprobada ley que regula el trabajo en plataformas digitales, y a que implemente una norma que, “siguiendo las tendencias mundiales actuales, regule este trabajo como lo que es, transporte de bienes y mercaderías”.

Para la organización sindical, el proyecto aprobado “fue cuestionado por el instituto de derecho del trabajo de la Universidad de la República [Udelar], por los trabajadores organizados de Uber, por académicos independientes, por la oposición” y por el PIT-CNT, que, “conjuntamente con las cámaras empresariales, solicitó que se analice en el Consejo Superior Tripartito, ya que el Poder Ejecutivo no lo debatió con nadie antes de enviarlo al Parlamento”.

Aclara que “solamente estuvieron de acuerdo los representantes de Uber y otras empresas dueñas de estas plataformas. Los parlamentarios oficialistas no cambiaron un punto ni una coma del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”.

El comunicado de la central sindical, difundido en su sitio web este lunes, destaca también que “en el mundo se viene regulando el transporte de personas y mercaderías a través de plataformas, definiéndolas como empresas de transporte que utilizan choferes y repartidores para realizar su negocio. Y así lo ha definido unánimemente la Justicia uruguaya que ha sostenido que quienes hacen ese trabajo son trabajadores dependientes”.

Para argumentar la derogación, el PIT-CNT expresa que esta ley “sostiene que los choferes y los repartidores pueden ‘libremente’ acordar las condiciones en las que realizarán la tarea, pudiendo hacerlo de manera dependiente o no dependiente”, y agrega que “llama la atención que unos días antes de aprobarse el proyecto la empresa Uber envió a todos sus choferes nuevos términos y condiciones, los que debían ser aceptados por los mismos, o de lo contrario no seguiría trabajando; quien no acepte no trabaja, desmintiendo la idea de que es posible que un chofer o un repartidor pueden negociar condiciones de igual a igual”.

También resalta que “estas empresas organizaron su negocio de tal manera que los costos del trabajo los soporta el trabajador -auto, combustible, conexión a internet, aportes a la seguridad social-, y ahora la ley les permite también que lo hagan como monotributistas, o sea, aportando menos a la seguridad social. Es una actividad con un alto número de accidentes de tránsito, con resultados de lesiones graves y muertes. Es un negocio en el que todos los ciudadanos aportamos para que gane una transnacional”.

Presidenta de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya: “Es una ley antitrabajadores”

Camila Lara, presidenta de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP), dijo a la diaria que “lo que se está proponiendo es la derogación de la ley”, porque “es una ley antitrabajadores”. Además, afirmó que actualmente no hay otros proyectos ni iniciativas que puedan reemplazar el texto que aprobó el Parlamento.

Lara recordó que Hugo Barretto, designado subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la próxima administración, fue en la misma línea. El futuro jerarca dijo en el programa Desayunos informales que la aprobación de la ley fue una “sorpresa desde el punto de vista laboral” y que “es un tanto llamativo” que se haga “a una semana de que cambie el Parlamento”.

Barretto agregó que “la peor opción es esta ley”, porque queda en manos “del acuerdo entre el trabajador individual y el empresario la calificación del vínculo”. “Ya sabemos cómo termina esta historia. Es una relación desigual, y ya sabemos el resultado. Lo que hace esta norma es consolidar esa desigualdad, porque no brinda instrumentos para determinar objetivamente cual es la calificación del vínculo trabajador y empleador”, agregó.