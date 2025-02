El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) emitió anoche un comunicado en respuesta a declaraciones brindadas por representantes de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), luego de mantener una reunión con el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Este lunes el Sunca convocó a un paro parcial de 9.00 a 13.00 a raíz del fallecimiento del trabajador Jun Sheng, de 53 años, y de nacionalidad China. En un comunicado el Sunca explicó que el trabajador falleció el sábado “luego de estar internado en estado delicado tras el accidente de tránsito” ocurrido el viernes en la tarde en el kilómetro 254 de la ruta 5. Una camioneta de la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation), que trasladaba siete trabajadores desde Chamberlain a Paso de Los Toros, volcó en el trayecto. CMEC, que trabaja para UTE, está construyendo un anillo de transmisión de la red eléctrica entre Tacuarembó y Salto, y el Sunca ha mostrado preocupación por la situación de los trabajadores chinos que se desempeñan en la obra.

El director ejecutivo de la APPCU, Aníbal Durán, dijo en rueda de prensa que habría que “estudiar un poco más el entorno del paro a ver si justifica realmente que se pierdan miles y miles de pesos por eso que ha sucedido”. Según Durán, Castillo les manifestó que una posibilidad podría ser que el paro se realice en la obra en la que trabajaba el fallecido y no en toda la industria, como ahora se hace automáticamente después de cada fallecimiento en un siniestro laboral por decisión de la asamblea del Sunca.

En el comunicado emitido este martes, el Sunca afirma que las muertes en siniestros laborales no les importan “a todos por igual”. “A nosotros, nos importa en concreto, porque enterramos compañeros. En concreto porque donamos parte de nuestro salario para la familia. En concreto porque tenemos una Fundación que aporta para que los hijos no queden desamparados. En concreto porque los fines de semana vamos a construir las casas. En los hechos. Hay quien dice ‘me importa’ y no los hemos visto nunca ni donar una hora, ni ir a visitar a una viuda, ni ir a un velorio, ni ir al BSE [Banco de Seguros del Estado] a ver qué precisa, ni conseguir una prótesis, etc”, expresa el Sunca.

Para el sindicato “hay algunos representantes del empresariado uruguayo, que aún añoran la década de los 90 sin consejos de salarios, sin libertades sindicales, con sindicatos con poca capacidad práctica de respuesta” y añade que ha habido “avances en materia de seguridad y salud laboral” “fuertemente ligados” a la lucha “de todos los días”, porque para ellos “la vida está primero”.

El Sunca repudia “profundamente que se le ponga precio a la vida de un trabajador, haciendo cálculos de almacenero de cuántas horas se pierden de producción”, y no acepta que “se cuestionen” las “medidas sindicales en favor de la vida, de pelear por el legítimo derecho de volver sanos y salvos a nuestros hogares”.

Llamamos a que se levante más la voz para con quienes tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes, los decretos y las normas para que nunca más tengamos un siniestro mortal en nuestra industria”, concluye el Sunca.