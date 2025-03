En Uruguay, la accesibilidad para personas en situación de discapacidad es una asignatura pendiente. Sin embargo, empresas como Accede.uy buscan cambiar esta realidad a través del desarrollo de tecnología asistiva. Fundada por Rodrigo Buenavida, licenciado en Terapia Ocupacional, y Gonzalo Nanzer, ingeniero biomédico, la empresa se especializa en la investigación, fabricación y comercialización de equipamiento diseñado para mejorar la autonomía de personas en situación de discapacidad temporal o permanente.

El proyecto nació a partir de observar una necesidad detectada en el día a día de las personas con discapacidad: la falta de productos accesibles que permitan realizar actividades esenciales como alimentarse, escribir o comunicarse. “Muchas veces, cuando se habla de discapacidad, se piensa en un nicho pequeño de la población, pero en realidad, cualquiera puede estar en situación de discapacidad en algún momento de su vida, ya sea por un accidente o por el proceso natural de envejecimiento”, explica Buenavida a la diaria.

Foto: Accede.uy

Productos pensados para la autonomía

La empresa cuenta con más de 60 productos diseñados para cubrir distintas necesidades. Desde cubiertos especiales para quienes tienen dificultades motoras hasta dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa, cada producto es creado con tecnología de impresión 3D y materiales biodegradables. “No solo buscamos funcionalidad, sino también estética y dignidad. Queremos que las personas se apropien de estos productos sin sentir que son algo diferente o poco atractivo. Nadie quiere ir a un restaurante y que le corten la comida o que le den de comer en la boca, pero tampoco quieren que su tenedor sea una cosa que llame la atención”, señala.

Entre los productos más demandados están los cubiertos adaptados, que incluyen versiones con mangos engrosados y angulados para facilitar el agarre. Estos cubiertos tienen un costo aproximado de 1.100 pesos y pueden ajustarse según la necesidad del usuario. Otro producto es el engrosador universal, que permite adaptar distintos objetos como cepillos de dientes o lapiceras, brindando mayor independencia a quienes tienen dificultades de prensión.

En el ámbito de la comunicación, Accede.uy ofrece botones de comunicación que pueden integrarse en tableros o dispositivos electrónicos para permitir que personas con dificultades en el habla se comuniquen de manera efectiva. Además, la empresa ha desarrollado un sistema de soportes ergonómicos para facilitar la escritura, pensado especialmente para niños con dificultades motrices.

Foto: Accede.uy

Un mercado con potencial y desafíos

A pesar de la importancia de la accesibilidad, la empresa enfrenta varios desafíos. “La mayoría de los restaurantes y establecimientos no consideran la accesibilidad como un aspecto fundamental. Nos dicen que no tienen clientes en situación de discapacidad, pero la realidad es que muchas personas no pueden acceder justamente porque no hay adaptaciones”, dice Buenavida. Por esto, la empresa implementa estrategias como ofrecer descuentos a restaurantes que adquieran sus productos y otorgar certificaciones de inclusión.

Otro obstáculo es la falta de políticas públicas que promuevan la accesibilidad de manera efectiva. “Sería clave que el Estado implemente normativas que obliguen a las instituciones educativas, restaurantes y espacios públicos a contar con soluciones de accesibilidad. No se trata de llenar los lugares de productos, sino de garantizar que, cuando alguien lo necesite, haya al menos una opción disponible”, enfatiza.

Foto: Accede.uy

El impacto hasta ahora

A lo largo de su trayectoria, Accede.uy impactó a más de 500 personas, distribuyendo productos tanto a nivel particular como a instituciones. Además, trabajan en conjunto con Teletón y han exportado productos a Chile y España.

“Nos gustaría expandirnos a otros mercados, pero también lograr que en Uruguay se reconozca la importancia de este tipo de soluciones”, expresa.

La empresa también busca generar conciencia sobre la terapia ocupacional, una disciplina aún poco conocida en Uruguay. “Muchas veces los propios profesionales de la salud no saben qué es la terapia ocupacional ni la importancia de los productos de apoyo. Es una lucha constante por visibilizar la necesidad de adaptaciones para que las personas puedan mantener su autonomía”, comenta.

Con planes de aumentar su producción y acceder a nuevos mercados, Accede.uy sigue apostando a la innovación y a la inclusión. “Queremos llegar a todos lados. Si en Uruguay no se generan las condiciones, buscaremos crecer en otros países. Lo importante es seguir desarrollando soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas”, concluye Buenavida.