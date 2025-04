El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de autoridades de la cartera, como así también de jerarcas de diversas dependencias y organismos estatales, representantes del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (Conassat), de las cámaras empresariales y del PIT-CNT. Además, se destacó la presencia de Carmen Bueno, española que desde 2011 es especialista en seguridad y salud en el trabajo, por la Organización Internacional de Trabajo (OIT). El evento se desarrolló este viernes en la sala de eventos de la cartera.

El primero en hacer uso de la palabra fue Luis Puig, inspector general de Trabajo, quien señaló que a través del ministro Juan Castillo, “logramos que Presidencia de la República tomara este tema, y constituye un aspecto muy importante que el gobierno en su conjunto se haya planteado asumir el compromiso por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo”.

“En el lanzamiento realizado de la Campaña por la Vida, el pasado 1° de abril, quisimos transmitir con la mayor claridad posible que esto [...] no era una iniciativa que fuera novedosa, porque en realidad, ideas como esta, con la misma intencionalidad de mejorar las condiciones de trabajo y de vida, se han hecho en reiteradas oportunidades”, dijo.

“Los tres actores tienen mucho que hacer en este tema: empleadores, trabajadores y el Estado. Un Estado que muchas veces no tiene percepción del riesgo, que no es consciente muchas veces de que sus trabajadores también están expuestos a determinados riesgos, y un Estado que, desde mi punto de vista, no tendría que tercerizar, pero terceriza, y también tiene que hacerse responsable de la seguridad de esos trabajadores”, expresó Puig.

El inspector general culminó expresando que “es importante que nos salteemos muchas veces lo protocolar para decir qué se hace, qué podemos mejorar y sobre todo, decir que convocamos a todos, porque este trabajo lo hacemos en conjunto. Esta tarea puede tener resultados de cambiar la realidad de siniestralidad que hoy tenemos, si existe un comprometerse en forma conjunta”.

Por su parte, y al final de la actividad, hizo uso de la palabra el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien realizó tres reconocimientos y por separado. El primero, para Carmen Bueno, por estar presente en el país participando de la celebración antes mencionada. Además, destacó el compromiso que ha llevado adelante en el tema, y la trascendencia que tiene su visita al país.

Sobre la actividad en sí, señaló que “vale la pena el pensar el compromiso e iniciativas, y capaz que las medidas que tomemos y los acuerdos que hagamos no van a alcanzar para evitar que existan riesgos en el trabajo. Lo que tenemos que hacer es minimizarlos y buscar la forma de resolverlo. Es por eso que ha sido un mes dedicado a la promoción, precisamente lo hicimos a través de la campaña por los derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo, por el derecho a la vida”.

Dijo que el reconocimiento va más allá del tripartismo, y del compromiso y labor de que han realizado y realizan tanto los trabajadores como los empresarios, quienes también han contado con otras entidades estatales, tales como el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social.

El segundo reconocimiento fue a la Inspección General de Trabajo en su conjunto, ya que, según Castillo, “se ha puesto a la cabeza con este tema, y ha logrado involucrar nuevamente al tripartismo desde el día uno que asumimos esta responsabilidad. Es algo que queremos destacar. En tanto, el tercer y cuarto reconocimiento del ministro fue para Raúl Damonte, representante de la Cámara de Industrias, y a Walter Migliónico, miembro del PIT-CNT, ambos integrantes del Conassat desde 1996.