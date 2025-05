El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, a los efectos de brindar información sobre los distintos conflictos existentes en varios sectores, principalmente en la industria láctea, la industria frigorífica y el sector de los productos panificados.

Al finalizar la sesión, Castillo señaló en rueda de prensa que la instancia fue una oportunidad para “tener la amplificación y poder trasladar al Senado, en este caso, las preocupaciones que nos manifiestan a diario los trabajadores, como los de la industria láctea”. En ese sentido, mencionó la situación de Calcar y Coleme, así como “el tránsito de la fusión o compra de Lactalis y la parte de Granja Pocha. Hay muchas complicaciones y demandas, y pocas respuestas que podemos dar a los trabajadores para asegurar el trabajo y el salario que ya ganaron”.

El ministro indicó que la comisión del Senado “viene recibiendo delegaciones con problemáticas distintas, como los supermercados y algún área de la educación”, y agregó que “nos llevamos deberes y le integramos nosotros algún elemento nuevo sobre otras situaciones de negociación también”.

Con respecto a los trabajadores que reciben ingresos en el entorno de los 25.000 pesos, comentó que “seguimos trabajando con una preocupación esencial. Esto se colocó con fuerza el año pasado; apareció en la campaña electoral. Estamos terminando el proceso con las elecciones municipales, pero lo cierto es que los trabajadores que están en el último escalón del nivel salarial necesitan ya iniciativas. Una expectativa se podrá llegar a cumplir a partir de la nueva ronda de Consejos de Salarios, es una parte solamente”.

“Queremos aclarar eso, porque en donde mayormente se ubican quienes ganan 25.000 pesos es en sectores de la economía del trabajo informal, o en situaciones incluso de formas más personales de trabajo, que no llega a la organización y entonces a veces la negociación colectiva no lo resuelve. Por eso allí se crea la expectativa del instrumento del aumento del salario mínimo nacional, que es otra de las situaciones que el gobierno analiza”, planteó.

Consultado sobre la reducción de la jornada laboral, Castillo dijo que fue otro punto que se discutió en su visita al Parlamento. “La Comisión de Legislación del Senado nos convocaba por el tema de que hay dos o tres proyectos, iniciativas, que están debatiendo. Una tenía que ver precisamente con la reducción de la jornada laboral. En el Ministerio de Trabajo lo denominamos la reducción del tiempo de trabajo, para ponernos a tiro con el debate a nivel continental que se viene dando en otros países que ya lo aprobaron, como Chile y Colombia”, contó.

“Lo que estamos dando es la posibilidad de que si alguno de los que tienen trabajo hoy pueden reducir su tiempo sin perder el salario, estaría dando la oportunidad a que un desocupado, un desempleado o un subempleado tenga un trabajo en mejores condiciones. Se trata de eso”, precisó el ministro.

Gustavo González: “Me desespera saber que no hay soluciones inmediatas”

Por su parte, el senador Gustavo González, presidente de la comisión, dijo en rueda de prensa que se le había enviado una carta a Castillo, en la que “se le solicitaba claridad, sobre todo sobre la industria láctea. Está el problema de Calcar y otros conflictos en distintas empresas. Realmente tuvimos una reunión muy buena, donde el ministerio presentó documentación al respecto. Quedamos preocupados porque fueron muy claros con respecto a la situación que se atraviesa en la industria láctea y en la frigorífica”.

“Me desespera saber que no hay soluciones inmediatas, pero quedamos de hacer deberes, ellos en el Ministerio de Trabajo y nosotros, para buscar las mejores soluciones a problemas graves como son los de estas industrias. Hablamos puntualmente de algunos conflictos que nos preocupan, tal como es el caso de Paycueros, por ejemplo, que de alguna manera se suman a la conflictividad que se está dando debido a esta situación”, dijo González.

Sostuvo que tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición “pudimos evacuar varios temas. Se trataron también dos proyectos de ley que todavía merecen discusión. Uno por la reducción de la jornada laboral y el otro sobre el tema de despidos de trabajadores y cómo se resuelven cuando las fábricas cierran”.

Sobre las empresas del sector lácteo, el legislador explicó que “preocupa toda la industria láctea. El ministro fue muy serio y seguro al respecto, ya que está el tema de Coleme en Cerro Largo. Se habló de Lactalis-Parmalat y de Calcar. Entonces, es una industria fundamental en que está cayendo. Hay que revisar para ver cómo se sale, pero no hay propuestas mágicas”.

Acerca de las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Diego O'Neill, de que la reducción de la jornada laboral no es una prioridad para el sector, González contestó que “en un mundo donde la tecnología ha avanzado se trata de que la gente pueda satisfacer más sus necesidades de ocio. Esto les cuesta entenderlo a los capitalistas, pero a nosotros no. Hoy en día la reducción de la jornada laboral se tendrá que estudiar, pero me parece que el mundo lo necesita”.

Graciela Bianchi: “Estamos todos preocupados por la industria láctea y por la industria cárnica”

En tanto, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, vicepresidenta de la comisión, dijo a los medios de comunicación que “estamos todos preocupados por la industria láctea y por la industria cárnica, y además en general, en las soluciones que van a tener que haber de fondo, vamos a tener que llegar a un gran acuerdo”.

Sostuvo que también “hay buena predisposición de muchos trabajadores, porque a veces uno tiene una visión un poco radical, yo soy una de ellas, del movimiento sindical, pero son determinados sectores, no todos los sindicatos tienen la misma posición”. Agregó que le consultó a Castillo sobre cuál era su opinión sobre los dos proyectos de ley que se están tratando, que es el de la reducción de la jornada laboral y el de los créditos post-concursales.

“Quiero recalcar que la sesión fue de muy buen clima y que coincidimos en los problemas como están planteados en los supermercados, de la caña de azúcar en Artigas, de la educación privada. Es decir, la Comisión de Asuntos Laborales tiene que cumplir un papel de acercamiento con las partes, más allá del papel que cumple el ministerio en ese sentido. No hay ningún tipo de enfrentamiento personal entre nosotros, al contrario”, dijo Bianchi.

Comentó que se le pidió al Ministerio de Trabajo que asista a la comisión para tratar los créditos post-concursales. “Que nos ayuden en el sentido de que hay una parte que es financiamiento. Es decir, podemos hacer una ley muy amplia, para que cuando una empresa quiebra, todos vayan a cobrar después los créditos post-concursales, pero si el fondo no tiene dinero, ¿qué sucede? Fue lo que pasó en Casa de Galicia o con Fripur”, explicó la senadora.

Acerca de la reducción de la jornada laboral, dijo que, en su momento, la organización sindical “lo planteó de una manera muy radical” y que el subsecretario Hugo Barreto presentó el tema “muy bien”. “Dijo que es una forma diferente de encarar la jornada laboral, de acuerdo a las condiciones nuevas de trabajo, porque lo que tenemos es de 1915. Yo planteé el tema del trabajo de las plataformas y del teletrabajo. Creo que hay que ir matizando los planteamientos. A veces se radicalizan demasiado y nos radicalizamos demasiado, y cuando nos sentamos tranquilos alrededor de una mesa, nos podemos poner de acuerdo”.

La delegación de la secretaría de Estado estuvo integrada también por la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la encargada de la Administración de Negociación Colectiva, Andrea Badolatti, el inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Luis Puig, y el director Nacional de Empleo, Federico Araya.