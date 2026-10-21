FNC y sindicato firmaron preacuerdo: un “paso necesario” para sostener la producción en el país, según la empresa

Establece un retiro incentivado y un programa de prejubilación, y regula el traslado de personal desde Minas a Montevideo con un servicio de transporte de financiación conjunta, pero debe ser ratificado por la asamblea sindical.

Este martes, en línea con lo que adelantó la diaria pero luego de múltiples aplazamientos, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el Sindicato de Trabajadores de Pilsen –perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)– firmaron un preacuerdo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que atiende, entre otras cosas, la situación de los 59 trabajadores afectados por el cierre de la planta en Minas. El acuerdo está sujeto a la ratificación de la asamblea del sindicato este jueves 22.

“Después de semanas de trabajo, en el día de hoy firmamos un acuerdo con el sindicato ante el MTSS. El acuerdo alcanzado hoy es un paso necesario en el camino de mejora de nuestra competitividad, con el objetivo de sostener la producción nacional de cerveza en Uruguay”, consignó un mensaje de FNC que recibió este medio. Según informaron, en paralelo continúa el trabajo con el gobierno para “alcanzar las condiciones de competitividad necesarias para garantizar la operación en el país”.

El acta firmada, a la que accedió la diaria, reemplaza el preacuerdo anterior y tiene por objeto “regular en forma integral las condiciones de implementación de la reestructura”, un proceso que la compañía comunicó el 7 de agosto en la Dinatra y “comprende, entre otros aspectos, la centralización de la producción en la planta de Montevideo”, al margen de una reorganización integral y “la posibilidad de determinar un subgrupo de Consejos de Salarios que mejor represente los intereses del sector cervecero a partir de la próxima ronda 2027”.

“Las partes declaran que las medidas previstas en el presente acuerdo –en particular el traslado a la planta de Montevideo, las salidas incentivadas y el programa de prejubilación– constituyen las soluciones acordadas para la situación de los trabajadores involucrados y para las desvinculaciones resultantes de la reestructura”, dice el texto. En ese sentido, FNC ofrecerá al personal de Minas seguir trabajando en su planta ubicada en la capital del país, y los trabajadores contarán con 15 días hábiles para decantarse por una de las tres opciones, aunque no optar por ninguna será interpretado como la aceptación del traslado.

Para aquellos que se trasladen, la empresa dispondrá, de manera propia o tercerizada, un servicio de transporte colectivo entre la ciudad de Minas y la planta de Montevideo cuyo costo “será financiado en parte por FNC y en parte por los trabajadores usuarios, quienes contribuirán con 100 pesos mensuales, importe que se retendrá de sus haberes previa autorización escrita”. El texto dice que el traslado será voluntario y el tiempo que insuma no se computará como trabajado, a la vez que quienes decidan ir por su cuenta lo asumirán a cargo propio “sin derecho a compensación alguna”.

Además, la empresa podrá modificar los distintos componentes del servicio –como el recorrido o las paradas, por ejemplo–, que “se mantendrá por un plazo de 24 meses desde su inicio” pero podría extenderse “en tanto continúe siendo utilizado por los trabajadores”. Precisamente, su nivel de utilización configura un elemento que “se revisará periódicamente en la Comisión de Seguimiento”, una nueva figura bipartita con funciones de “información, consulta y seguimiento de la implementación” del acuerdo que se reunirá de forma ordinaria cada dos meses o de forma extraordinaria a solicitud de las partes.

Por otro lado, el acuerdo establece un régimen de salidas incentivadas que implica el pago de la indemnización por despido común y una “gratificación” nominal única equivalente a seis “sueldos mensuales de referencia” –concepto que refiere al sueldo básico nominal mensual, la prima por antigüedad y el presentismo del último mes completo trabajado– para los trabajadores que se adhieran.

A su vez, regula el programa de prejubilaciones para el personal de Minas que haya cumplido 53 años y tenga 23 de servicio acreditados ante el Banco de Previsión Social. De adherirse, entre los 53 y 56 años los trabajadores percibirán el 50% del sueldo líquido de referencia –incluyendo “aguinaldo, aguinaldo complementario, salario vacacional y productividad correspondientes, y la cuota parte de la partida fija”– y al cumplir los 57 serán desvinculados por despido, momento en el que se disparará otra serie de erogaciones. “Aquellos trabajadores que al 1° de julio de 2026 tengan 57 años cumplidos o más, su causal de egreso será rectificada a despido común”, planteó.

La cláusula de paz y la sustitución de importación

Otro punto importante presente en el documento es la cláusula de paz: hasta el 30 de junio de 2028, el sindicato no formulará planteos ni promoverá medidas de conflicto por motivos que guarden relación con lo regulado por el acuerdo –a excepción de los paros nacionales del PIT-CNT–, en el marco de una disposición que se extiende a “todas las plantas, depósitos, centros de distribución y establecimientos de FNC”. “Cualquier discrepancia relativa a la interpretación, aplicación o ejecución del presente acuerdo será comunicada por escrito a la otra parte y tratada en la Comisión de Seguimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes. De no alcanzarse un acuerdo dentro de los diez días hábiles siguientes, cualquiera de las partes podrá someterla a la Dinatra”, instruyó el acuerdo.

Por otro lado, el documento también aborda algunos planteos efectuados por el sindicato durante las negociaciones, como la necesidad de que se incremente la actividad industrial en la planta de Montevideo. Sobre ese punto, FNC se comprometió a hacer “sus mejores esfuerzos” para “priorizar el llenado del 100% de sus marcas nacionales en la planta de Montevideo, siempre que existan las posibilidades y capacidades técnicas para ello”; “sustituir importaciones por producción local, cuando esta resulte viable en términos de costos, calidad y abastecimiento frente a la alternativa de importación”, y evaluar tanto la factibilidad del llenado en lata de refrescos como la elaboración de Stella Artois en la capital.

Otras disposiciones: jornada semanal de 40 horas en Montevideo en 2027

Entre otras disposiciones, el documento plantea que el personal jornalero que preste tareas en Montevideo, incluido el trasladado desde la planta de Minas, pasará a percibir su remuneración en forma mensual, equivalente al valor de una hora en su categoría multiplicado por 208. Además, dispone que a partir del 1° de enero de 2027 la línea de Montevideo operará de lunes a viernes en tres turnos de ocho horas, lo que configura una jornada semanal de 40 horas. Asimismo, si resulta necesario incrementar la producción, FNC convocará al sindicato a la Comisión de Seguimiento para acordarlo, ámbito en el que a su vez se estará analizando la viabilidad de extender la reducción de la semana laboral a otros sectores, una decisión que quedó sujeta al mutuo acuerdo.

Por otro lado, también indica que FNC podrá asignar temporalmente a cualquier trabajador para que se desempeñe en un sector, línea o turno diferente, de acuerdo con las necesidades de la empresa y por el tiempo en que estas se mantengan. Además, si esas tareas corresponden a una categoría inferior, el funcionario mantendrá su salario habitual, al tiempo que si se vinculan a una superior percibirá la diferencia. “Las partes elaborarán, antes del 31 de diciembre de 2026, un procedimiento de común acuerdo para la tramitación de solicitudes de cambio de máquina o posición formuladas por el trabajador“, agregó el documento, también vinculado a la operativa cotidiana.

En lo que respecta a la productividad, el documento plantea que las partes se comprometen a revisar el acuerdo vigente para sustituir el esquema actual por uno “organizado por macrosectores”, en el marco de un proceso que se hará en el ámbito bipartito y deberá concluir antes del 28 de febrero del año que viene. Así, FNC propondrá “los macrosectores, los indicadores, las metas, sus ponderaciones, los períodos de medición y el mecanismo de cálculo” y lo comunicará al sindicato antes de iniciar la medición, al tiempo que podrá revisarlos de forma anual o ante cambios en los procesos productivos, con partidas de productividad condicionadas al cumplimiento de los objetivos.