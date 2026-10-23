Frigorífico Tacuarembó decidió no seguir adelante con los 150 despidos y retiró la intención de tercerizar un sector

El dirigente de la Foica Martín Cardozo dijo que se está “cerca de llegar a un acuerdo”; este miércoles, en instancia tripartita, se espera una respuesta a una contrapropuesta sindical vinculada a la velocidad de producción.

En setiembre, el Frigorífico Tacuarembó –propiedad de la multinacional alimentaria MBRF, una fusión entre las gigantes brasileñas Marfrig y BRF– anunció una reestructura que implicaba, entre otras medidas, enviar a seguro de paro a un total aproximado de 1.300 trabajadores y despedir a 150. No obstante, según supo _la diaria, la empresa decidió dejar sin efecto los eventuales despidos, que a esta altura alcanzarían a 80 personas en función de que 70 se acogieron al régimen de retiro incentivado, con lo que unos 1.230 funcionarios permanecen en el seguro de paro.

Según dijo el dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) Martín Cardozo a la diaria, el sindicato rechazó una propuesta de acercamiento que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el jueves 15 y se dispuso a comunicar formalmente la negativa al día siguiente en una nueva instancia tripartita, pero tuvieron la “sorpresa” de que la empresa realizó la contrapropuesta para cancelar los ceses.

Respecto al cambio de postura, indicó que en la industria no se producen despidos masivos por varios elementos, entre los que listó el hecho de que la fuerza laboral está calificada y la antigüedad de los trabajadores en sus puestos. Por otro lado, señaló que las multinacionales tampoco suelen despedir masivamente –sino que “plantean despidos para que entres en la negociación”– y subrayó el “apuro” del frigorífico por retomar el trabajo.

“Es el frigorífico más importante del país. Es el que más trabaja. Tiene apuro por retomar las actividades. Esto lo dijo el gerente de la empresa: “La reestructura económica que le quieren hacer no llega al 0,8% del costo del salario para la empresa”, dijo y agregó que se trata de decisiones “ideológicas” con el objetivo de “disciplinar al sindicato”.

Además, la iniciativa incluyó desistir de tercerizar el sector de carga y descarga –otro de los cambios que proponía la empresa–, al tiempo que efectuó “una propuesta económica que fue relativamente bien vista por los trabajadores”: se vincula a “cómo perciben el salario” los trabajadores de esa área, ya que tenían jornales asegurados, pero “pasaron a cobrar por kilo” de forma individual en función de lo que se cargue. Sobre la rotación de turnos, la empresa plantea que sea quincenal, mientras que el gremio prefiere la opción semanal.

Las partes “están bastante cerca de llegar a un acuerdo”, según la Foica

El punto donde prosiguen las negociaciones se vincula a la velocidad de la producción, lo que a su vez está asociado al salario, y configura un elemento sobre el que la empresa realizó una propuesta, pero el sindicato respondió con una nueva.

Al respecto, comentó que los trabajadores de la faena –que son destajistas y cobran en función de su producción– trabajaban a 136 animales la hora, pero la empresa planteó bajar a 112 con menos trabajadores en la línea. En esa línea, el sindicato aceptó la cifra, pero propuso, con el mismo número de funcionarios, llegar hasta 120 “a medida que se va volviendo al ritmo normal”, ya que ascender nuevamente a 136 significaría mucho esfuerzo.

“Para mi están bastante cerca de llegar a un acuerdo”, aseguró Cardozo, quien indicó que durante una nueva instancia tripartita este miércoles 21 la empresa solicitó la propuesta por escrito para poder analizarla. Se espera que haya una devolución la próxima semana.

“Por ahora se está negociando. Yo creo que la empresa no quiere tener conflicto. La empresa quiere arrancar a trabajar, necesita arrancar a trabajar y va a avanzar en la propuesta. No creo, después de hacer una propuesta que se acerca mucho a las pretensiones de los trabajadores, que vuelvo a foja cero”, acotó.

Por el momento, la planta funciona con 400 trabajadores y, según Cardozo, se desempeñan en el sector de las hamburguesas, la elaboración de subproductos y los sectores asociados al mantenimiento o la limpieza. Este martes, la diaria consultó a una fuente de Marfrig, pero señaló que por el momento no realizarán declaraciones públicas en función de que aún restan instancias tripartitas.