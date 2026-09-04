Frigorífico Tacuarembó suspende faenas y enviará 1.300 trabajadores al seguro de paro

El Frigorífico Tacuarembó, propiedad de la multinacional alimentaria MBRF, anunció que enviará alrededor de 1.300 trabajadores al seguro de paro la semana próxima, según confirmó a la diaria el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo.

El dirigente sindical dijo que en los últimos días la empresa había expresado que pretendía “achicar la plantilla en 150 trabajadores”, como parte de una propuesta inicial que también comprende la tercerización del sector de carga y descarga, así como “cambios en cómo percibe el salario en el sector faena y desosado, la productividad, cambios de turno, y [la] rotación de algunos sectores”. Esto implicó que, en un principio, unos 750 trabajadores de faenado que concluían su licencia “fueron informados de que pasarían al seguro de paro” el 1° de setiembre, mientras que otros 550 continuaban con la faena, y derivó en una tripartita que se celebró este jueves en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Sin embargo, de acuerdo con Cardozo, las autoridades del frigorífico informaron entonces que el último grupo también iría al seguro de desempleo hacia el próximo martes, lo que dejaría en actividad a cerca del 15% de los trabajadores en plantilla, distribuidos entre el sector de elaborado y servicios asociados como limpieza y mantenimiento. El dirigente de la Foica denunció el mecanismo propuesto por Tacuarembó, ya que “atrás de eso viene rebaja salarial o despido de trabajadores”, y es algo que las empresas “tienen aceitado, que funciona y no tiene ninguna consecuencia”.

En ese sentido, los trabajadores postularon una contrapropuesta a MRBF, mediante la cual se propone “transitar un camino de [que], si iba a haber egresos”, estos no fueran por “despidos compulsivos”, sino por “mecanismos como el retiro voluntario, el causal jubilatorio y otros”. También “cuestiones relacionadas con los cambios de turno, [con los] que estaría de acuerdo el sindicato”. Cardozo dijo que esto es algo que la empresa “tiene que analizar”, y sostuvo que “habría un avance de transitar un camino” y buscar mecanismos alternativos a las desvinculaciones en serie.

Según dijo, desde MBRF adujeron dificultades en la situación financiera de la planta de Tacuarembó como “tema central”, al tiempo que apuntaron a una serie de “cuestiones coyunturales de la industria”, como el precio de hacienda y la demanda de mercado. También reconoció que “no se puede desconocer el factor China”, ya que “hay que recordar que la planta fue suspendida por cuestiones relacionadas con el garrapaticida”, si bien aclaró que esa problemática “no es excluyente”.

Consultado acerca de qué medidas tomará la Foica, Cardozo dijo que si bien hay “disconformidad” entre los trabajadores, “la realidad es que hoy no hay despidos consumados y los trabajadores están en el seguro”, y eso significa que la empresa “está dentro del marco legal”. “Hay una propuesta arriba de la mesa que nosotros rechazamos, pero no se ha consumado”, remarcó, aunque matizó que el sindicato “actúa orgánicamente en función de lo que resuelva el gremio” de trabajadores del frigorífico. Es así que mañana habrá un plenario nacional en Tacuarembó.

También está pactada una nueva instancia de negociación en el MTSS para el martes 22, “en la que lo que tendrá que contestar la empresa son algunas cuestiones” vinculadas a “las necesidades reales [...] de trabajadores por líneas”. El dirigente sindical recordó que “hay una discusión previa todavía que no ha arrancado”, y remarcó que “es difícil entrar en una discusión sin saber qué”, por lo que la situación es prematura y “también se puede dar” lo que la Foica trasladó a la empresa.

Igualmente, tomó oportunidad para expresar su preocupación sobre la situación que atraviesan otros frigoríficos, como el de La Caballada, que también es propiedad de MBRF y desde donde manifestaron que la plantilla “sale de licencia y después va dos meses al seguro”. También el frigorífico Carrasco, operado por Minerva Foods, y se aproxima a un año sin actividad. “Prevemos que con este mecanismo las multinacionales que tienen [trabajadores] en el seguro de paro van a venir por una rebaja salarial”, advirtió.