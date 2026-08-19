Castillo expresó que trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas son la “prioridad uno” para el Ministerio de Trabajo

El ministro dijo que las partes volverán a negociar la próxima semana en un ámbito tripartito, y que hay que esperar una contrapropuesta de los trabajadores a la empresa.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó este miércoles que los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), principalmente los que cumplían tareas para la empresa en la planta de Minas, “son prioridad uno” para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tras el anuncio que realizó la compañía este martes en una reunión tripartita celebrada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El secretario de Estado, en rueda de prensa, manifestó que había una negociación que se venía llevando adelante con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en la que se solicitó a la empresa “que tuviera un plan estratégico para presentar al gobierno, y luego volver al ámbito de la negociación tripartita, punto que acordaron posteriormente con el sindicato en el marco de su propio acuerdo y convenio”.

Castillo sostuvo que la compañía “dijo poco o casi nada sobre la planta de Paysandú, pero acerca de Minas, particularmente, el anuncio fue que no iban a producir más en esa planta. A partir de ahí, las partes pidieron al Ministerio de Trabajo que ellos se iban a encargar de trasladar públicamente la noticia. Luego el sindicato realizó una asamblea con los trabajadores en la planta de Minas”.

La semana que viene habrá una reunión tripartita, que ya fue convocada, en la que probablemente los trabajadores presenten una contrapropuesta. El MTSS “estará analizando junto con el Poder Ejecutivo alguna medida alternativa que ellos nos habían planteado”, indicó el ministro.

Consultado sobre el futuro de los trabajadores, Castillo manifestó que son “la prioridad uno” para el MTSS y que “en una reunión que hicimos los tres ministros –de Industria, de Economía y de Trabajo–, hace unos 15 días, se marcó claramente que la posición del gobierno es conservar las plantas, no cerrar ninguna fábrica, obtener el menor daño posible desde ese punto de vista, asegurar la mayor cantidad de puestos de trabajo y negociar con los trabajadores cualquier tipo de reestructura. Ahora estamos en esa etapa”.

Castillo sostuvo que, según la información que maneja, “se daría la oportunidad” de contemplar a aquellos trabajadores que tomen la decisión de mudarse a Montevideo, y en esos casos se podría plantear “contratarlo por la empresa para trabajar en la planta de Montevideo”.

Con referencia a la concentración del empleo en Montevideo y la zona metropolitana, el jerarca dijo que “lamentablemente es lo menos querido por nosotros”. “A cada grupo inversor que está reuniéndose con el gobierno le damos indicaciones, o estimulamos que la inversión sea en el interior del país, donde nos faltan más plantas industriales”, afirmó.