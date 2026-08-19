Directora nacional de Trabajo: “Cerca del fin de semana” podría avanzarse en TCP y la esencialidad “nunca ha estado sobre la mesa”

Hace “dos semanas que no hay ninguna medida” sindical, por lo que la actividad en el puerto “en general” no se ve afectada, dado que, al margen de TCP, el resto de las empresas opera con “total normalidad”, dijo Marcela Barrios.

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, la directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marcela Barrios, se refirió al conflicto sindical en Terminal Cuenca del Plata (TCP) y dijo que en la cartera son “optimistas” respecto de que “cerca del fin de semana” se estará “bastante avanzado” en las negociaciones, dado que se encuentran en “etapas decisorias” del diálogo entre las partes.

Tras la última instancia de paro, hace dos semanas, a la jerarca no le consta que haya habido nuevos retrasos en el puerto. En lo que respecta a la posibilidad de declarar la esencialidad, Barrios indicó que “ese concepto nunca ha estado sobre la mesa”, sino que se focalizó en la negociación y “las dos partes están mostrando querer trabajar”. La empresa “nunca” lo pidió, aseguró.

Según Barrios, en el marco de la negociación por el convenio colectivo, el sindicato se movilizó porque entienden que “no se avanza en la negociación lo suficientemente rápido”. Sin embargo, hace “ya dos semanas que no hay ninguna medida” y no afecta al puerto “en general”, ya que, al margen de TCP, el resto de las empresas opera con “total normalidad”.

Barrios dijo que la semana pasada se negoció “todos los días”. “El fin de semana pasado hubo una asamblea que evaluó continuar negociando, y esta semana –lunes, martes y ahora– vamos a estar negociando nuevamente”, precisó.

La negociación se centra en un convenio colectivo específico para los trabajadores de la empresa, que regirá “la forma de trabajo, los aumentos y las distintas modalidades que se están negociando por los próximos cinco años”, más allá de lo que existe para la rama por los Consejos de Salarios.

El principal punto que plantean los trabajadores es asegurar que la cantidad de jornales llegue a 25, en el entendido de que el sector “tiene operativa” y que no sirve tener jornales elevados si “no te convocan determinada cantidad de veces”, indicó la jerarca. Desde la empresa sostienen que por “la propia operativa, no es algo que se pueda asegurar sin más”, ya que la llegada de barcos varía y “no les interesa” pagar jornales que no sean trabajados, agregó.

Afirmó que el martes la empresa presentó una propuesta en la que la mayoría de los trabajadores efectivos llegarían a 22 jornales, al tiempo que hay “un salto también para los que actualmente están trabajando”, en el que “de 13 pasan a 15, a 17”, señaló. En ese sentido, las autoridades creen que están ante “una negociación que está avanzando”, dado que “esta semana, todos los días, ha habido propuestas arriba de la mesa”.

Fábricas Nacionales de Cerveza: el “cierre de una planta histórica” en Minas

Esta semana, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) anunció el cierre de su planta en Minas y evalúa una inversión de 14 millones de dólares para mantener la producción en el país, pero concentrada en Montevideo. Barrios dijo que “hace tiempo que vienen anunciando las dificultades que tienen con la producción en Uruguay”, y que eso llevó a una “revisión total de todo el modelo de negocios y de toda la operativa en Uruguay”.

Sin embargo, hubo distintas instancias de negociación, y el martes la empresa informó que “tendría la posibilidad de quedarse en Uruguay haciendo una gran inversión en Montevideo, pero que eso” implicaría el “cierre de la planta de Minas”.

“Es, por un lado, el cierre de una planta histórica, con todo lo que eso conlleva incluso para la sociedad de Minas y los trabajadores que están allí, pero también, por otro lado, es la decisión de la empresa de seguir apostando por producir en Uruguay”, afirmó la jerarca. Teniendo en cuenta el monto mencionado, las autoridades piensan que FNC “de verdad está tomando una decisión de fondo” y no de carácter transitorio.

Ahora la atención está puesta en los 60 trabajadores de Minas. Hay un acuerdo para “negociar una especie de reestructura sin la toma de medidas por parte del sindicato”, y comenzarán a transitar ese camino, aunque hay personas en edad de jubilarse y otras que podrán trasladarse a Montevideo, ya que la empresa “no ha descartado ninguna posible solución” ni tiene “una lista de con quiénes no estaría dispuesta a seguir trabajando”.

Otros conflictos: Ancap y los tercerizados del Mides

Según Subrayado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) analiza solicitar la esencialidad si las medidas gremiales en Ancap afectan el abastecimiento. Barrios dijo que la posibilidad no se conversó entre carteras ni estuvo sobre la mesa en el MTSS, aunque sí le consta que “en una de las reuniones bipartitas podría haber estado sobrevolando el tema” por parte del MIEM. No obstante, se mantienen “optimistas” respecto de alcanzar una solución.

En relación con los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que instalaron una carpa frente a la Torre Ejecutiva en rechazo de los atrasos salariales, dijo que es una situación “realmente muy dolorosa”, porque lo que plantean los trabajadores “es cierto; hay atrasos en los pagos”, y el MTSS mantiene varias mesas, en función de que se trata de varias ONG y asociaciones civiles que convenian con la cartera.

“Me consta que desde el Mides se han hecho esfuerzos por ordenar” y lo que afirman es que “no se adeuda ninguna partida por parte del MEF y que no se adeuda ninguna partida por parte del Mides”, afirmó.

En suma, indicó que probablemente en estos días mantengan una nueva reunión con autoridades de ambas carteras para “buscar una solución más de fondo”, aunque “los avances a veces son más lentos de lo que la necesidad de los trabajadores marca”.