Mario Bergara, durante el acto cierre de campaña de la lista 95, en el club Welcome, en Montevideo (archivo, octubre de 2024).

El senador electo y excandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, afirmó el último jueves que Mario Bergara habría alcanzado su banca en el Senado gracias a los votos del Movimiento de Participación Popular (MPP), según consignó Radio Montecarlo.

“Mario Bergara vota porcentualmente menos que en la elección pasada. Su sublema ya no es más con la Vertiente ni con Álvaro García, su sublema ahora es con el MPP”, señaló Ojeda. “En Colonia y en Rocha el MPP no tuvo lista al Senado, le dio los votos del Senado a Mario Bergara: 15.000 votos en Colonia y 10.000 votos en Rocha”, describió el colorado y afirmó que esos 25.000 votos son “un acto de subsidio limosna del MPP” para que parezca que existe un “cortafuego que ya no hay”.

Seregnistas, sector encabezado por Bergara, conformó sublema al Senado junto a otros sectores como la Vertiente Artiguista, El Abrazo, Compromiso Socialista, Encuentro Federal Artiguista, entre otros. Los sublemas son un sistema de alianzas previsto en la legislación electoral y que permite a los distintos sectores de un mismo lema (partido) acumular su caudal de votos a nivel nacional para la obtención de bancas al Senado.

En el caso que un sector, delimitado por la ley en “hojas de votación”, no alcance el cociente mínimo necesario para su obtención, ese “resto” de votos beneficia a aquél otro sector, dentro de ese sublema, que alcance el cociente mínimo.

Los senadores son repartidos entre aquellos lemas que alcancen un mínimo del 3% de los votos emitidos. En las elecciones del 27 de octubre solamente tres partidos -Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado- alcanzaron ese umbral. La cantidad de votos mínima por banca está determinada por la sumatoria de los votos de los tres partidos que accedieron al Senado dividido entre la cantidad de bancas que componen la cámara. En esta ocasión, para acceder al senado fueron necesarios unos 70.600 votos en promedio.

La lista al Senado encabezada por Bergara, Liliám Kechichián y José Carlos Mahía obtuvo 90.119 votos propios, dentro del sublema “Por un Uruguay para la gente” que alcanzó en total 745.879 adhesiones. En este caso, la votación excedente al umbral beneficia a quien obtuviera el cociente necesario de acuerdo al reparto de escaños por sistema D’Hondt.

Por otra parte, podría hacerse este mismo análisis teniendo en cuenta la alianza de la lista de Seregnistas y el MPP en los departamentos de Colonia y Rocha, en los que se presentaron en conjunto bajo la hoja de votación “95609” y que llevaba la lista encabezada por Bergara al Senado, mientras que las listas a la Cámara de Representantes fueron ocupadas por figuras del Espacio 609.

En Colonia la 95609 obtuvo 14.216 votos y en Rocha 10.305, por lo que en caso de que la totalidad de estos votos fueran adjudicados al mérito del MPP, la votación del resto de las hojas de votación encabezadas por Bergara al Senado en solitario sería de 65.598 votos, suficientes para obtener una banca en esa cámara en la repartición dentro del lema.

Este mismo acuerdo se concretó en Río Negro, pero en esa circunscripción la lista de senadores fue encabezada por Alejandro Pacha Sánchez y Blanca Rodríguez, mientras que la lista a Diputados correspondió a la seregnista Sylvia Ibarguren. Esa hoja de votación obtuvo 4.070 votos.

Si no se tiene en cuenta los aportes de Colonia y Rocha, la cifra continúa siendo superior a los obtenidos por las listas al Senado encabezadas por Cristina Lustemberg (Vertiente Artiguista y El Abrazo), quien obtuvo 64.721 votos con los que también pudo obtener una banca propia dentro de su sublema. Sin embargo, Lustemberg también fue electa por ocupar el cuarto lugar en la lista del Espacio 609, por lo que su banca correspondiente a la Vertiente Artiguista será asumida por Edgardo Ortuño.