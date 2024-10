El próximo domingo 27 de octubre habrá cientos de nombres en las hojas de votación. Se elegirá al presidente y al vicepresidente, sí, pero también a senadores, diputados e integrantes de la junta electoral. De todos esos cargos legislativos, además, se elegirán suplentes. La lista de nombres es bloqueada y cerrada, por lo que el votante no puede eliminar ni agregar candidatos, ni puede modificar su orden.

Cada hoja de votación estará identificada en su ángulo superior derecho con un número. También estará el lema (la nominación del partido ante la Corte Electoral) y un sublema, que representa la alianza de sectores que acumularán votos para la Cámara de Senadores, cuya representación será a nivel nacional. Cada hoja presentará 30 senadores con sus respectivos suplentes.

Debajo estará la lista de candidatos a la Cámara de Representantes, cuya representación es territorial, es decir, se eligen por departamento. Bajo este criterio se opta también por la lista de candidatos a la junta electoral.

De la combinación de los sublemas y la forma en que se otorgan las suplencias surgen diferentes combinaciones posibles en la conformación de las cámaras, según los votos obtenidos y la forma de distribución de las bancas.

Los sublemas al Senado

Dentro de cada partido, el elector votará a un sublema, que representa una alianza o coalición de sectores dentro de ese partido. A su vez, dentro del sublema se elegirá una hoja de votación. Las hojas de votación que comparten un mismo sublema acumulan votos al Senado.

Consultado por la diaria Verifica, el politólogo Daniel Buquet explicó que para definir qué lista se llevará cada banca se hace una “triple distribución”. Los 30 senadores se asignarán por representación proporcional en tres tandas, en las que inicialmente se distribuirán por lema (partido). El total asignado por partido se distribuirá entre los sublemas que lo integran según quién haya obtenido más votos.

“Es básicamente una alianza entre varios sectores que juntan sus votos para competir por los cargos en la primera distribución que se hace dentro del partido”, explicó Buquet. La distribución por hoja de votación se hace mediante en sistema D’Hondt, que establece que se divide la cantidad de votos de cada lista por la cantidad de bancas en disputa, y se vuelve a dividir el resultante de cada división por el número siguiente, y luego se comparan esos cocientes de cada lista y se asignan las bancas correspondientes a los mayores resultados. En la Cámara de Representantes, por ejemplo, se reparten 99 bancas, por lo que el total de votos de cada sector se divide por 99, luego por 98, luego por 97 y así sucesivamente, y los 99 cocientes mayores de todas las listas en disputa son las que obtienen las bancas.

Aquí es donde entra en juego el sistema de “colectoras”, por el cual un sector podría obtener uno o más senadores al acumular votos en un mismo sublema con otros sectores menores.

A modo de ejemplo, esto permitió que la Vertiente Artiguista (VA) pudiera obtener dos senadores en la elección general de 2019 con apenas 26.000 votos propios. La VA fue el sector que tuvo el mayor cociente dentro del sublema que integraba, por lo que obtuvo sus bancas con el aporte de todos los sectores menores que no alcanzaron el mínimo necesario.

“Una lista con pocos votos puede no tener ningún senador, pero esos votos podrían haber aportado a que otra de las listas de ese mismo sublema obtenga un senador o un senador más”, señaló Buquet. Se estima que para obtener un senador se necesita en el entorno de 70.000 votos, cifra variable en función de la cantidad total de votos válidos.

Por ejemplo, si dos hojas de votación separadas obtienen por encima de los 30.000 votos, ninguna podría obtener un senador, pero en el caso de que estas conformen un sublema, una de ellas podría acceder a un legislador en la cámara alta. Sin embargo, si estas mismas opciones ya están insertas en un sublema con otras hojas de votación con aún más adhesiones, quedarían fuera del Senado.

“Esto implica mucha casuística, porque depende de los votos propios logrados pero también de los votos del sublema y de cómo estén dentro de ese sublema los otros grupos”, explicó Buquet.

La Cámara de Representantes

Si bien la elección de diputados es por representación departamental, su primera distribución entre lemas es en función de la votación nacional. La Constitución establece que los 99 diputados se distribuirán proporcionalmente según la población de cada departamento, con un mínimo de dos diputados por cada circunscripción.

El departamento con mayor cantidad de diputados a elegir es Montevideo con 38 representantes, seguido por Canelones con 16, Maldonado con 5, Salto y Colonia con 4; mientras que Rivera, Paysandú, San José y Tacuarembó reparten 3. El resto de los departamentos otorgan apenas dos legisladores.

Para obtener un diputado, los partidos deberán obtener poco más del 1% de los votos válidos. Al igual que en el Senado, la distribución de bancas por partido se hace a nivel nacional, aunque en esta lista no se aplican los sublemas. Luego entrarán en juego las hojas de votación con más adhesiones dentro de cada departamento.

Mientras que en Montevideo son necesarios unos 23.000 votos para obtener un representante, en Flores, el departamento menos populoso del país, alcanza apenas con unos 3.000 o 4.000 votos.

Esto hace que la refracción de proporcionalidad sea mayor en aquellos departamentos con menor población. En la mayoría de los departamentos, todos aquellos que reparten dos o tres escaños, ocurre que la distribución de las bancas sea de una para cada lema más votado.

Los suplentes

Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo se conforma la lista de suplentes de cada legislador. Para ello es importante prestar atención a la “letra chica” de cada boleta en que se define el sistema aplicado a cada lista de candidatos.

Es usual que las personas que ocupan los primeros lugares de suplencia sean quienes asuman la banca, ya sea porque el titular accedió a un cargo en el Poder Ejecutivo, por haber sido electo en ambas cámaras (lo que obliga al legislador a optar por uno de los puestos) o por haber sido electo para la misma cámara por más de un sector.

Esto “libera” bancas que pasan a ser ocupadas de forma casi definitiva por sus suplentes, por lo que muchas veces estas posiciones tienen casi igual relevancia que la titularidad. La reglamentación electoral determina que el sistema de suplentes podrá ser preferencial, ordinal, respectivo o mixto, y el método elegido por cada sector estará detallado en cada hoja de votación.

El sistema preferencial es aquél en el que los candidatos estarán en una “sola ordenación sucesiva” por lo que en caso de ausencia del titular se convocará al siguiente en la lista. El sistema ordinal contará con dos ordenaciones correspondiente a titulares y otra a los suplentes y, en caso de vacancia, asume la banca el sucesivo nombre del listado de suplentes. El sistema respectivo contará con una lista de titulares y tres suplentes que asumirán en el orden de izquierda a derecha en la hoja de votación.

Por otra parte, la alternancia en el sistema mixto de suplentes preferenciales y respectivo variará en función de si la vacancia es temporal o definitiva. En caso de que el abandono de la banca sea permanente, asumirá el primer titular no electo en primera instancia; si la ausencia es temporal, el escaño será ocupado siguiendo la lista de suplentes.

Mayoría sin la mitad más uno

Es un error frecuente pensar que para que un partido obtenga la mayoría parlamentaria debe obtener mayor cantidad de votos que el resto de los partidos sumados. Sin embargo, esto no es así. Dependerá del nivel de fragmentación del voto y de cuántos partidos alcancen el cociente mínimo para obtener legisladores en ambas cámaras.

Tampoco es cierta la creencia extendida de que un voto a un partido menor que no logra obtener representación beneficie directamente al partido ganador. Al no tenerse en cuenta en la asignación de bancas a los votos en blanco, los nulos ni aquellos de todos los partidos que no hayan obtenido el mínimo necesario, lo que ocurre es que el “costo” para el resto de partidos será menor.

Por este motivo, el umbral mínimo para obtener la mayoría parlamentaria dependerá de la cantidad de partidos que obtengan representación parlamentaria. Asimismo, estos umbrales mínimos difieren en ambas cámaras, ya que los cocientes son distintos.

Para saber si el Frente Amplio obtiene la mayoría en el Senado hay que ver qué ocurre con la votación de Cabildo Abierto, el Partido Independiente e Identidad Soberana (algunas encuestas sitúan a Gustavo Salle con posibilidad de obtener una banca) y si logran integrar la cámara alta. En la Cámara de Representantes pesará lo que suceda con otros partidos menores como el PERI, Unidad Popular y el Partido Constitucionalista que lidera Eduardo Lust, ya que las encuestas aún señalan dudas sobre su posible ingreso a Diputados.