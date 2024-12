En las últimas horas varios usuarios enviaron al BOT de la diaria Verifica una cadena que habían recibido por mensajería instantánea en sus teléfonos celulares y que alertaba por una supuesta estafa y hackeo de sus datos y aparatos personales. Pero es una cadena falsa.

El texto original dice: “Van a subir unas fotos de argentinos cobrando en dólares por Whatsapp. El archivo se llama NO HAY PLATA, no lo abras ni veas, te hackean el telefono en 5 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pasale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAN”.

Dicha publicación circula al menos desde inicios de año, cuando se viralizó en Facebook, X y Threads, entre otras redes, y fue desmentido por el medio argentino Chequeado.

La misma cadena se había desmentido en España y en el resto de la región.

Otros casos

Este tipo de engaños suelen circular en servicios de mensajería y en redes sociales. En los últimos meses desde la diaria Verifica ya habíamos desmentido otra cadena que advertía sobre un eventual hackeo del teléfono a partir de la descarga de imágenes de un terremoto en Japon.