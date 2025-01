Luego de la muerte del periodista argentino Jorge Lanata el 30 de diciembre comenzó a circular en redes sociales una imagen en la que se le atribuye una frase en la que haría referencia a José Mujica y “sus funcionarios”. La imagen, que circuló en la red social X y en grupos de Facebook afines a Gustavo Zubía, se viralizó en pocas horas a partir del 2 de enero y alcanzó las 25 mil visualizaciones solamente en X.

“Si José ‘Pepe’ Mujica y todos los que fuesen sus funcionarios devolviesen toda la guita que se robaron, se solucionarían de inmediato todos los problemas económicos del país”. Sin embargo, la frase nunca fue dicha por el periodista y corresponde a una fake que circuló hace al menos seis años en grupos de Facebook anti kirchneristas y hacía referencia a los gobiernos de Cristina Fernández.

Lanata vs. Mujica

El intercambio más notorio entre Lanata y Mujica fue el que ocurrió en abril 2013 luego de que el periodista afirmara que en Uruguay se lavaba dinero de empresarios argentinos y señalase a nuestro país como parte del esquema de la “ruta del dinero K”.

En la denuncia fueron señaladas una serie de empresas fantasma administradas por el empresario Lázaro Báez así como vuelos a nuestro país en los que se habría trasladado dinero no declarado. “Cuando llegás a un banco en Uruguay con cinco millones de dólares lo único que te preguntan es si querés un café nada más”, afirmó entonces Lanata, lo que generó la reacción del entonces mandatario uruguayo.

“Parece que él tiene mucha experiencia en venir a los bancos uruguayos, depositar, tomar un café e irse olímpico. No es tan así, no es tan así”, respondió Mujica y agregó que “no hay nadie que pueda traer cinco millones de dólares, tomar un café y que no le pregunten nada”.

El hecho fue discutido en mayo de 2013 en una comisión parlamentaria y resuelto con una carta firmada por legisladores del oficialismo y la oposición en que cuestionaron al argentino por no detallar el mecanismo en que se habría concretado el lavado de activos en el país, así como no haber solicitado información a los organismos estatales correspondientes.