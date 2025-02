Tras el cierre del Desfile de Llamadas, se viralizó en redes sociales un posteo que afirma que el jurado del concurso habría solicitado a la comparsa de negros y lubolos Son del Norte el retiro de una pancarta en apoyo a los pueblos de Palestina y Haití.

Consultado por la diaria Verifica, el presidente del jurado, Ramiro Pallares, relató que una funcionaria de la Gerencia de Festejos y Espectáculos responsable de la largada del desfile “manifestó la duda” respecto de si la reglamentación del evento permite incorporar pancartas con contenido “no publicitario”.

De acuerdo con Pallares, la funcionaria pidió a los responsables que aguardaran a la consulta del presidente del jurado, quien finalmente habría corroborado que por reglamento no existen impedimentos para el uso de esa pancarta, por lo que la Gerencia de Festejos autorizó la largada. Sin embargo, la dirección de la comparsa habría decidido desfilar sin la pancarta y no esperar la confirmación.

La dirección de la comparsa, por su parte, sostiene otra versión. Una de las tres responsables del conjunto, Andrea García, señaló que la comparsa fue detenida en el primer reloj dispuesto en el recorrido cuando ya estaba corriendo el tiempo. Por medio de un mensaje en su cuenta personal de Facebook, la directora lamentó lo sucedido y dijo que los “partió al medio la indignación” por el retiro de las banderas de Palestina y Haití.

“Yo estaba plantada con el cuerpo de baile y en ese momento vino gente de la intendencia y el presidente del jurado. Estaban hablando con mis otros dos compañeros, que vienen corriendo a decirme: nos descalifican si no las sacamos”, relató Andrea. Por este motivo, señaló, el conjunto decidió salir sin la pancarta: “Lo que me interesaba era poder desfilar y cumplir el sueño a la gente de mi barrio”.

El Reglamento del Concurso Oficial de Desfile de Llamadas 2025 no establece prohibiciones de ningún tipo para contenido político o no publicitario, y sólo define que “la publicidad de los conjuntos se deberá expresar a través de estructuras que se adecuen a la estética global del espectáculo”. “Yo sé perfectamente qué es lo que me dice el reglamento y sabía que podía sacar las pancartas”, comentó Andrea, quien aun así consideró que era “muy jugado”. “Otras comparsas sacaron la bandera de Peñarol, otra de Nacional. Para mí claramente fue una censura a una cuadra de la tele. Hay registros de que el pasacalle caminó dos cuadras, tres, con la bandera de Haití”, relató la responsable.

Desde la intendencia señalaron que “en ningún momento y bajo ningún concepto” se estableció una prohibición de “ningún tipo” durante el Desfile de Llamadas. Sin embargo, desde el conjunto no comparten esta versión: “No sé dónde está la falla real, cuál es el problema, pero no se me permitió continuar y esa es la única verdad. Desde mi punto de vista es una censura”, manifestó Andrea.

El gerente de Eventos de la comuna, Pablo Barletta, dijo a este medio que intentaron comunicarse con la directora sin éxito y que están buscando coordinar una reunión. Por su parte, Andrea afirmó que desde su asociación plantearán una reunión para que “queden las cosas claras”. “Es algo que quiero resolver para futuras llamadas, porque a mí me interesa seguir sacando ese pasacalle. Y cada vez que lo pueda sacar, lo voy a hacer. No pude seguir desfilando. Las razones me las darán después”, sentenció.