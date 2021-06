Los jóvenes necesitan mayor participación en la creación de políticas públicas. A partir de esta premisa la organización Fridays for Future, que busca frenar el cambio climático, presentó un proyecto al Ministerio de Ambiente (MA) para crear una comisión juvenil.

Un año atrás, en el Palacio Legislativo, los integrantes se movilizaron de puerta en puerta para que algún dirigente político escuchara sus propuestas. Según contó a la diaria Ariana Palombo, una de las fundadoras del movimiento en Uruguay, les dijeron: “Crucen al anexo que está Gerardo Amarilla [subsecretario del MA]. Capaz que los recibe, porque acá está complicado”. Al día siguiente se reunieron con Amarilla. “Él nos dijo que estaba complicado, pero que la idea estaba copada”, contó Palombo. Desde ese momento comenzaron a coordinar reuniones con el director del Instituto Nacional de la Juventud (Inju), Felipe Paullier. El 1º de junio se inauguró un espacio de diálogo entre el MA, el Inju y jóvenes de la sociedad civil que busquen proteger el medioambiente. La comisión juvenil todavía está en discusión. “Todavía no sabemos si va a ser una comisión, una delegación; se va a ir puliendo”, advirtió Palombo. Dentro de 15 días tendrán una reunión con las autoridades, a la que llevarán “medidas más concretas”.

Desde sus inicios, la idea estuvo presente en Fridays for Future. “Siempre solicitamos un ambiente de diálogo, porque nos parece súper necesario que haya un nexo entre la juventud que actúa por el ambiente y las políticas públicas”, manifestó la activista. Entiende pertinente la comisión porque las nuevas generaciones son las que “más han incidido” en las políticas públicas de medioambiente alrededor del mundo.

“Nosotros somos las personas más afectadas por el cambio climático y las catástrofes ambientales, las personas que ocupan cargos relevantes en la toma de decisiones quizá no lo lleguen a ver”, acotó Palombo. Agregó que las decisiones que se tomen los van a afectar directamente en un futuro, y no tienen participación para formularlas. “Es importante que haya personas que propongan, y si no quieren que tomemos decisiones, que no las tomemos, pero sí que hagan llegar propuestas de la juventud”, expresó. Observa que las nuevas generaciones están actuando en base a una “formación en conciencia ambiental”. “Por más que no hayamos sido nosotros los que generamos este colapso ambiental, sí somos los que nos estamos haciendo cargo de generar un cambio en la conciencia de las nuevas generaciones”, declaró.

Si bien la propuesta de la comisión fue formulada por Fridays for Future, y por el momento sólo forman parte integrantes de su movimiento, está abierta a todos los jóvenes que quieran sumarse. “La comisión tiene que estar conformada por todos los jóvenes que se necesiten; no somos nosotros los que representamos a la juventud, sino que la juventud es la que representa el ambiente”, explicó Palombo. Propone que quienes formen parte deben estar “preparados para los cargos que desempeñarían”, y debe ser “totalmente representativa”. En estos espacios se permitiría analizar, formular proyectos y luego presentar propuestas.

“Nos parece muy importante poder visibilizar la problemática del ambiente y la participación juvenil. Más en nuestro país, donde la representación gubernamental no está ligada a los jóvenes. Nosotros representamos 23% de la población, no nos sentimos representados dentro de lo gubernamental”, finalizó Palombo.

Cuestión de compromiso

“Está el compromiso de generar un espacio, lo que no nos queda del todo claro es la forma. Si es una comisión, si son varias comisiones, si es específico del tema medioambiente o es algo un poco más abarcativo”, comentó el director del Inju. Desde el instituto buscan crear espacios con “continuidad”, que no se transformen en “instancias puntuales” y tengan resultados “concretos”. Paullier sostiene que en este punto radica el “gran desafío” de los espacios de participación juveniles.

“Para nosotros que se abran espacios a bastantes niveles, donde los jóvenes puedan hacer valer su voz y acercar sus propuestas, siempre es valioso”, afirmó, y remarcó la importancia de que las instancias de intercambio se desarrollen en un marco plural y participativo. Entiende que en temáticas relacionadas con la protección ambiental hay una “causa común”, pero las perspectivas en algunos casos son “un poco distintas”. Desde su rol estatal ve necesario hacer “lo que nadie hace” o lo que “nadie tiene en la agenda diaria”: asegurar que la voz de los jóvenes esté representada en las políticas públicas.

Ante la pregunta sobre de dónde saldrían los recursos para la creación de la comisión juvenil en el MA, puso el ejemplo de la comisión de Jóvenes Rurales, una experiencia que considera similar. “Hay un soporte técnico entre el Inju y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para darles participación”, señaló Paullier. Cree que la propuesta de la organización ambientalista “va por esta misma mano”. Destacó que desde la creación del MA, el 9 de julio del año pasado, el intercambio ha sido “fluido” y que desde el Inju se ha intentado participar en proyectos porque es una temática “sumamente juvenil”.

En marzo, el Inju presentó la primera edición del programa Cómo usar la comunicación para salvar el planeta. Ocho organizaciones, entre ellas Fridays for Future Montevideo y Salto, fueron seleccionadas. “Es una capacitación para darles más herramientas a los jóvenes y promover desde las organizaciones juveniles los cambios en este tema”, resaltó Paullier. Este tipo de instancias generó que se empezara a abordar las temáticas ambientales “más a fondo” en el instituto. En julio y agosto van a realizar una serie de “diálogos” con organizaciones juveniles. Una de las temáticas que se abordará será el desarrollo sostenible.