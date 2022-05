No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Es muy triste que Uruguay vaya a contramano del resto del mundo”, dijo en su momento a la diaria el presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), Mauricio Álvarez, tras conocerse las modificaciones que introducía el gobierno a la normativa sobre caza en Uruguay.

Por medio de un decreto fechado el 26 de abril, y aprobado por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente y Turismo, habilitaron la caza deportiva en todo el territorio nacional -a excepción de Montevideo- y la caza nocturna de especies que se encuentran protegidas. Además, se reduce de tres a un kilómetro la distancia de centros poblados para practicar la caza deportiva y ya no se requerirá de ninguna “formalidad especial” para practicarla -léase, tener permisos de los organismos del Estado a los que les competa-.

Las voces contrarias a la medida no se hicieron esperar; desde organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los animales iniciaron una campaña en la plataforma change.org para revertir la decisión del gobierno.

“La fundamentación del decreto dice que la motivación detrás de la desregularización es fomentar los ingresos turísticos, lo cual no sólo demuestra un total desinterés por parte del Ministerio de Ambiente en proteger nuestros ecosistemas, sino que también va en contra de lo que se está realizando en el resto del mundo”, reza la petición, que ya lleva 5.420 firmas de un objetivo de 7.500.

Por otro lado, el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte se mostró contrario a la medida. “Contramano” publicó en su cuenta de Twitter, en mayúsculas. “Hoy el mundo tiende a limitar la caza deportiva”, escribió Uriarte, que consideró “inadmisible considerar una actividad deportiva el matar animales”, a no ser “que sean declarados plagas y por ende exista una razón para hacerlo”. “No compartimos en nada esta decisión”, sentenció en el mensaje, acompañado por el artículo que publicó la diaria el 2 de mayo.

En la misma línea, y también por Twitter, el senador del Partido Nacional Juan Sartori consideró que habría sido “oportuno” que los cambios “pasaran por la Comisión de Medio Ambiente del Senado” que él mismo integra. “Como miembro de la comisión, me preocupa la ampliación de los espacios y su fomento. Hay especies que son plagas, pero no dejan de ser animales”, añadió.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva, por otro lado, planteó que solo deja cazar jabalíes en campaña, porque es “una plaga que diezma majadas, destruye cultivos y no para de crecer en contra de las especies nativas”. “El jabalí, las palomas y las cotorras son plaga nacional”, añadió.

Desde la oposición, también se manifestó el intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi. En una columna en la radio CX41 explicó que con la norma anterior quedaban excluidos de la norma de caza Montevideo y Canelones, y ahora Canelones queda incorporado “como si fuera lo mismo que el resto del país”, lo que le preocupa “por las características de nuestro departamento”, en particular por “la cercanía de los grandes centros urbanos con las zonas rurales”. “Yo no voy a decir que sean todas ciudades ni pueblos, pero es raro que tu te muevas un par de kilómetros por Canelones y no veas tres o cuatro casas o algún centro poblado, es raro en Canelones las propiedades de grandes extensiones, a tal punto que nuestra contribución rural inmobiliaria es casi insignificante”, agregó.

“Es por lo menos preocupante que se instale la cacería como una actividad turística a nivel departamental”, señaló, y apuntó que deberían hablar hablado con la intendencia, “porque en última instancia somos el gobierno departamental y capaz que alguna cosa teníamos para opinar”. Orsi anunció que se va a “mover” en estos días “para ver bien cuál es el alcance” y “dar vuelta esta pisada”.

“La característica de la pequeña y mediana extensión por lo tanto me preocupa, no sé bien cuál es la puntería –parece una ironía esto- en esto de ampliar la actividad de caza también con las nuevas características hasta permitiendo un kilómetro de los centros poblados y las escuelas. En un departamento donde el abigeato es cuestión que un día sí al otro también, esto es histórico”, señaló el intendente.

Orsi considera que el decreto fue “un error, creo que se les escapó a los tres ministros que firmaron esto las características de un departamento como Canelones para habilitar esta actividad”.

Además, el Nuevo Espacio emitió un comunicado en el que manifestó su “rechazo” a las modificaciones y al “concepto de caza deportiva como ‘actividad turística a fomentar’, tal como se desprende de la fundamentación del decreto”, lo que, para el sector, implica “un cambio radical en materia de políticas públicas, que resulta absolutamente retrógrado” y rompe “con una larga trayectoria que permitió instalar la marca país Uruguay Natural”.

Hacia el final del texto, el Nuevo Espacio se pronuncia “en contra del maltrato animal y de toda conducta violenta”, además de llamar a un “debate nacional” para discutir “la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza y sus diferentes ecosistemas”.