Este jueves, el Ministerio de Ambiente (MA) organizó una presentación para “poner sobre la mesa” las acciones que realizan en el río Santa Lucía, según manifestó el jefe de la cartera, Robert Bouvier. Durante la instancia, comentó que a mitad de año incorporarán un nuevo territorio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): el cerro Arequita. El jerarca aclaró que en la primera etapa “solamente va a cubrir los predios fiscales”.

A su vez, en rueda de prensa, se refirió a la denuncia que realizó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, vinculada al accionar de empresas areneras que hicieron un terraplén para desviar artificialmente un afluente del río Santa Lucía, el arroyo Vejigas. En el día de ayer se dio a conocer una resolución donde describen que las compañías son “pasibles de ser multadas” con 300 unidades reajustables. 100 corresponden a “haber realizado una modificación temporal por desviación del curso, sin noticia de la Administración”, incumpliendo con lo dispuesto en el Código de Aguas. Las otras 200 unidades reajustables por “el impacto que tuvo todo lo que es la arena y los residuos”.

“Comprobamos que sí hubo un apartamiento de cauce, que no es definitivo. Sí hubo residuos que no correspondía que estuvieran ahí, sí hubo una pérdida de monte nativo. Esas cosas las constatamos indudablemente”, apuntó Bouvier y defendió que la resolución es “totalmente razonable”.

Consultado sobre si considera que es necesaria una modificación en materia de normativa de multas, ya que en ocasiones los montos no representan una barrera para las empresas, respondió: “Me parece que por ahora tenemos una reglamentación adecuada. Tenemos que ver la magnitud de los impactos y tener una graduación con respecto a esto”, sumó.

Por otra parte, Raúl Montero, presidente de OSE, participó de la presentación y se refirió a las precipitaciones que tuvieron lugar en el país este miércoles. “No parece una lluvia muy grande, pero es auspiciosa. Yo no digo que se solucionen los temas, no vamos a bajar la guardia”, comentó. Dijo que las zonas más afectadas son Minas, San José y Costa de Oro. “Si no lloviera más, ganamos una semana más de agua”, planteó y graficó que la represa de Minas “subió 26 centímetros de ayer a hoy”.

También hizo hincapié en la fiscalización por uso “irresponsable” de agua. “Las sanciones que hemos realizado han sido prácticamente por fraude. Estaban haciendo tareas no permitidas, pero con el agregado que lo estaban haciendo sin pagar el agua. Era evidente que teníamos que cortar esa conexión, por más que uno se encuentre con realidades siempre complicadas, porque uno a veces le corta el agua y el culpable está afectando a otro integrante de la familia que es vulnerable. Siempre hemos tratado de considerarlo al tema, pero han sido menos de 200 cortes. Hemos recibido más de 750 notificaciones y actas por mal uso”, apuntó.