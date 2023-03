En medio de la sequía, el embalse de Canelón Grande quedó sin agua. Para las autoridades de OSE, esto significa la pérdida de una de las cuatro reservas que tiene la empresa estatal para el abastecimiento de Montevideo y alrededores.

Represa de Canelón Grande, este domingo. Foto: Mara Quintero

El presidente de OSE, Raúl Montero, señaló en diálogo con la diaria que si bien se dio esta situación, “las reservas vienen evolucionando como lo venían haciendo”, y aún se tienen “unos 22 millones de metros cúbicos” en Paso Severino. Además, el hecho de que se pueda “trasvasar agua por debajo de la represa” permite presumir que se tendrá “por lo menos un promedio de 500.000 metros cúbicos por día”, lo que aseguró da reservas de agua para “44 días”, es decir, “agua por lo que queda de marzo y abril en Montevideo”.

“En la medida que podamos les vamos a sacar menos” a las reservas, y si se puede “trasvasar más agua, de acuerdo a los parámetros de calidad, puede durarnos más también”, señaló Montero, que insistió que desde la empresa estatal tienen “cierta tranquilidad hasta fines de abril” respecto a la capital.

Represa de Canelón Grande, este domingo. Foto: Mara Quintero

Consultado por El Observador, el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, indicó que de esta forma “se confirma” lo planteado en 2020 “como urgencia y que ahora se está concretando con esta coyuntura de sequía”, que es la construcción de la reserva de Casupá. “Debió gestionarse de forma de mantener las reservas básicas de Canelón Grande para evitar una afectación ambiental”, señaló Ortuño.

De todas formas, aseguró que “el abastecimiento de agua para Montevideo está asegurado” ya que “Canelón Grande se usaba en casos de emergencia”, pero que al utilizarlo en el marco de la sequía “bajó” de forma inesperada.

Represa de Canelón Grande, este domingo. Foto: Mara Quintero

Las soluciones para Minas

La ciudad de Minas, capital del departamento de Lavalleja, es quizá la más comprometida en cuanto al déficit hídrico. Según señaló Montero a la diaria, de mantenerse las condiciones actuales, se tendría “una normalidad de dos semanas”, lo que “asusta bastante”.

“¿Qué vamos a hacer para estirar esas dos semanas? Estamos empezando un operativo con camiones desde Maldonado”, informó, y agregó que en la medida en que lleven esos camiones hasta Minas, van a poder acopiar al “arroyo San Francisco que aporta un 60% del agua de Minas”, mientras que confían en “seguir manteniendo en el río Santa Lucía” el otro 40%.

Represa de Canelón Grande, este domingo. Foto: Mara Quintero

De la misma forma, “desde hace mucho tiempo, en muchas recorridas, se han encontrado lagunas aisladas que ya se han bombeado”, señaló el jerarca, e indicó que en otras oportunidades “se ha recurrido de nuevo a esas mismas lagunas porque algo de agua a veces recuperan” y, de esta forma, “se ha logrado mantener” los niveles de agua necesarios.

Flores, San José y Nueva Helvecia, en Colonia, son otras de las zonas que preocupan, y a todas se las ha atendido “con fondos propios”, señaló Montero, que al ser consultado por las capacidades presupuestales de OSE, entendió que “indudablemente va a provocar un esfuerzo económico importante”, pero que “ni siquiera” se ha evaluado. “Por más que haya gente llevando las cuentas, lo importante es no quedarnos sin agua”, agregó.

La propuesta de Besozzi

Si bien afecta a la población en general, el déficit hídrico es una de las mayores preocupaciones de los productores rurales, que avizoran meses complejos por la falta de agua. En este sentido, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, propuso crear un mecanismo similar al Fondo Covid pero para ayudar a los “sectores afectados” por la sequía, según dijo en una entrevista con Subrayado.

“Algunos me dicen: ¿cómo lo implementaría? Eso ya no me lo pregunten porque yo no soy un economista”, sostuvo, pero señaló que si “hubo un Fondo Covid” que “funcionó bien”, habría que “estudiar caso a caso” y ver cómo implementarlo.

Lacalle y la importancia de las políticas de riego

También en Soriano se encontraba el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participando en la Fiesta Nacional del Caballo. En rueda de prensa, el mandatario dijo que “quizá la próxima política de Estado” a implementar sea “una política de riego”.

“Cuando uno ve la cantidad de hectáreas que están regadas en Uruguay, son menos de 100.000”, señaló Lacalle, y se mostró seguro de que las sequías “van a ser cada vez más presentes”, por lo que si se tiene “una póliza de seguro aceptable” al tiempo que se está “regando”, sería “otra la cara con la que miramos los procesos a corto, mediano y largo plazo”.

Mattos: “El malla oro sigue estando de pie”

En tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, fue el encargado de dar el discurso inaugural en la Expoactiva Nacional, organizada por la Asociación Rural de Soriano, donde comenzó diciendo que “es imposible no hablar de lo que nos está ocurriendo en materia climática”, con referencia a la sequía.

“Nada de lo que podamos hacer va a sustituir lo que no llovió, los cultivos que se perdieron, los ganados que se están muriendo en este momento; en pleno verano tener pérdidas de ganado por falta de alimentos o falta de agua es insólito”, aseguró el jerarca, que entendió que “no hay nada más duro para el productor que ver que la producción se le arruina, que su ganado viene para atrás o se le muere”.

Sin embargo, “el gobierno está atento, está de su lado”, aseveró. “El malla oro sigue estando de pie, tuvo un tropezón importante, pero se va a parar de nuevo y va a liderar de nuevo el desarrollo y el crecimiento económico del país, no tenga ninguna duda, y va a estar el gobierno de su lado, porque el gobierno está comprometido con el campo para salir de esta solución que nos va a encontrar más fortalecidos que nunca”, sentenció.