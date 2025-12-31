OSE inició la implementación de medidas preventivas debido a “un escenario caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur”, detalla el comunicado del ente.

Las acciones pretenden preparar el sistema de abastecimiento de agua potable. Además, se anuncian recomendaciones a la población “para el uso responsable del agua, con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles”, refiere el organismo.

Las recomendaciones son: no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas; utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos; realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada; uso moderado de lavarropas y lavavajillas, y minimizar el llenado de piscinas.

Estas medidas fueron resueltas en una reunión interinstitucional entre el ente, el Instituto Nacional de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente (Dinagua).

Estas medidas surgen en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías aprobado para el sistema de agua potable metropolitano, que determina indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema, con un enfoque preventivo y de gestión anticipada.

Los protocolos fueron creados por OSE con la participación de la Dinagua, y contó con el financiamiento y apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por último, OSE comunicó que viene realizando actuaciones progresivas como “el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas”.