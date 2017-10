Apareció muerta la chica de 17 años que estaba desaparecida desde el 26 de setiembre

Virginia Telis apareció muerta ayer, en su domicilio de la zona de Barros Blancos (Canelones). La chica, de 17 años, había desaparecido el 26 de setiembre a las 23.00 de su casa, y había sido vista por última vez a cuatro cuadras de allí, en un almacén. La familia había hecho la denuncia en la Seccional 25ª. Ayer, en horas de la tarde, el cuerpo de la chica fue encontrado por su hermana en una parte de la vivienda a la que normalmente no acceden, porque está en construcción. Presentaba signos de ahorcamiento y la jueza letrada de 1º turno de Pando, Isaura Tórtora, dijo a Telenoche que la primera hipótesis es la autoeliminación, aunque se espera la actuación de los médicos forenses. Fuentes judiciales confirmaron a la diaria que el hallazgo se produjo en una habitación de la casa, y que la sede fue notificada a las 17.30.

Algunas horas antes de que apareciera el cuerpo de Virginia, la directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta, asistía a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para informar sobre la desaparición de personas en los últimos años. A la salida, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que 90% de las desapariciones ocurridas el año pasado se resolvió, y dijo que aunque no tenía la cifra de muertes, “no son la mayoría”. Ese no fue el caso de Virginia. La chica era una de las cinco adolescentes desaparecidas de la zona próxima a las rutas 6 y 8 (Villa García, Barros Blancos, Toledo, Pando), y el martes vecinos de la zona habían hecho una quema de cubiertas en Villa García en reclamo de más seguridad. Ese día, la madre de Virginia era una de las manifestantes. En diálogo con la diaria, aseguraba que en la zona hay mucha inseguridad y decía, como otros vecinos presentes, que tres camionetas sospechosas circulaban por la zona y que la Policía estaba enterada y no había aumentado el patrullaje. Zabaleta dijo ayer que lo de las camionetas se estaba investigando y que nada se podía descartar.

En la zona todavía hay, tras la aparición sin vida de Virginia, cuatro jóvenes denunciadas como desaparecidas en menos de un año: Yanina Milagros Cuello, Alison Iribarne, Inés Figueroa y Tatiana Etchecopar. Antes de que se hallara el cuerpo de Telis, Zabaleta declaraba: “Algunos casos se siguen investigando, pero como continúan abiertos no puedo dar detalles. De los cinco que se planteaban, hay dos que son situaciones de personas que se ausentan por unos días y después vuelven o se ponen en contacto [con sus familiares]”. La funcionaria dijo que dos de las familias de las adolescentes desaparecidas habían hecho reiteradas denuncias y que reiteradamente las dejaban “sin efecto” porque “aparecen”.

Cerca de allí, sobre la ruta 6, en Sauce, una adolescente de 14 años fue encontrada atada de pies y manos esta semana. Según el parte policial, fue encontrada por dos personas que caminaban por la ruta, al llegar al kilómetro 35,900. La vieron “semisentada en la escalera del puente” y al acercarse se dieron cuenta de que estaba atada; llamaron a la Policía, que la trasladó al hospital Pereira Rossell. En ese momento no pudo ser indagada porque estaba en estado de shock. Ayer Zabaleta dijo que el caso estaba siendo investigado.

Los que no están

Sobre el registro de personas desaparecidas, la jerarca dijo que el número aumentó porque se hacen más denuncias: “Tiene que ver con que ahora se denuncia más rápido. Antes se esperaba determinada cantidad de horas. Lo que sucede hoy es que hay un montón de casos que se denuncian cuando se constata la desaparición y [la persona] muchas veces aparece al otro día. Eso lo contamos pero, en definitiva, se trató de una ausencia voluntaria, que infla los números”. En setiembre de 2017 hubo alrededor de 1.700 denuncias, de las que “82% se esclarecieron; restan 300 [casos] para ser investigados”.

Zabaleta aseguró que muchos de ellos están asociados a violencia doméstica y a patologías psiquiátricas. “Hay situaciones en las que la víctima quiere ausentarse y no tener contacto con la familia”, dijo.

Aseguró, además, que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con la trata interna: “Una víctima que se ausenta de su casa va a tener que conseguir recursos para sobrevivir, lo que aumenta la vulnerabilidad para ser captada por los explotadores”.

Desmentido

En cuanto a un audio que circuló por las redes sociales y que refería al supuesto intento de secuestro de un niño de cinco años en la puerta del colegio Vedruna, en Camino Maldonado, el hecho fue desmentido. Ayer, representantes del MI y de la Policía se reunieron con padres y autoridades del colegio para confirmar que no hubo ninguna denuncia en la seccional correspondiente. Además, las autoridades de la institución confirmaron que la situación jamás se produjo. En consecuencia, a efectos de informar a los padres, se resolvió convocar a una reunión para hoy a las 11.00.