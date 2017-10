Edil del FA de San José propondrá investigadora por empresa deudora del diputado nacionalista Bacigalupe

El edil del Frente Amplio (FA) de San José con Germán González dijo a la diaria que el lunes propondrá, junto con otros ediles frenteamplistas, una comisión investigadora para determinar si existieron irregularidades en la relación entre la empresa fúnebre del diputado del Partido Nacional (PN) Ruben Bacigalupe y la Intendencia de San José (ISJ). Otro edil del FA, Pablo García, denunció esta semana que la funeraria tenía una deuda con la ISJ y había incumplido un convenio con la comuna que no le permitiría seguir trabajando en el cementerio del departamento. González indicó que “la población en general merece saber lo que pasó, y el mecanismo que permite saberlo es la investigadora”.

González señaló que planteará la instalación de una preinvestigadora y que “si esta encuentra méritos” para indagar sobre esta situación abrirá paso a la creación de una comisión investigadora. Para que se instale la preinvestigadora se necesita una mayoría simple de votos en la Junta Departamental, un total de 16 ediles de 32. De estos, 11 son del FA y 20 del PN. De conformarse, la preinvestigadora se compondría de dos ediles del PN y uno del FA. “Puede pasar lo que pasó en Soriano; que no se den los votos. En Soriano el PN no dio los votos para hacerle un juicio político al intendente [Agustín] Bascou, y eso es lo que puede pasar acá con la preinvestigadora”, dijo González. “Yo no voy a hacer juicios de valor sobre si hubo una actividad de amiguismo para favorecer a alguien o no. Creo que este es el mejor mecanismo, y que lo tendría que amparar el PN. Tendrían que decir ‘vamos a abrir la investigadora’ porque hoy por hoy está muy mal visto el sistema político por los sucesos que han ocurrido en los últimos seis meses”, agregó. Además, González recordó que hace aproximadamente 15 días la Junta Departamental aprobó un préstamo de 64 millones de pesos para la ISJ. El edil indicó que están trabajando en un equipo especial que estudia la rendición de cuentas de la comuna y que ha determinado un déficit financiero. “Esto viene sucediendo e incrementándose desde hace seis años, esta situación del déficit, y no podemos permitir que empresas ‘equis’ estén debiéndole a la ISJ”, dijo González. El edil señaló que la ISJ “está en un problema financiero muy grande” y que, de no habilitarle el préstamo, habría sido incapaz de pagar sueldos. “Nosotros le tiramos un salvavidas”, afirmó.

González confirmó que ayer la empresa funeraria del diputado Bascou realizó un convenio con la ISJ para poder solventar la deuda. “Me parece excelente que regularice”, resaltó, y agregó que lo que quieren es “darle garantías a la población de que esto no vuelva a suceder”.

“Tenemos que ser muy responsables con los dineros que son de todos los josefinos; y parte de ese dinero es lo que el Ejecutivo estaba dejando para atrás al no cobrar la deuda de esta empresa”, expresó. También adelantó que “si se resuelve que existieron irregularidades o abuso de funciones” y la investigadora así lo decidiera, el tema podría terminar en la Justicia.