Ediles de San José aprobaron preinvestigadora por caso Bacigalupe y hoy debe expedirse

La comisión preinvestigadora que determinará si hay méritos para instalar una investigadora por el caso de la funeraria del diputado nacionalista Ruben Bacigalupe (Todos) cumple hoy el plazo para expedirse. La creación de la comisión fue aprobada por unanimidad en la Junta Departamental de San José y está integrada por el edil Germán González, del Frente Amplio (FA; Movimiento de Participación Popular) y dos ediles del Partido Nacional (PN): Adriana Etchegoimberry (Alianza Nacional, AN) y Diego Mariño (Todos).

La votación obtuvo el máximo nivel de adhesión en un momento de tensión en la interna nacionalista. El edil frenteamplista Pablo García –quien hizo el primer pedido de información sobre el caso– contó a la diaria que la elección de los integrantes de la comisión se produjo “a instancias del presidente de la Junta, mediante acuerdo político”. Resaltó que la diferencia entre esta empresa y las demás deudoras es que la funeraria funciona como “un agente de retención, ya que les cobra una tasa a los familiares de los difuntos”. Señaló que si el PN hace algún acuerdo y decide que no se va a investigar, no se investiga”, pero que “por cómo está la situación en la interna del PN entre el sector de Alianza y el sector de Todos, creemos que eso no va a pasar”.

Por su parte, el edil aliancista Carlos Rodríguez dijo a la diaria que su sector votó esta comisión porque “siempre” acompañan “todas las comisiones investigadoras que pasen por la Junta y que tengan fundamento sólido”. Agregó que “a título personal” está “seguro de que se va a presentar la investigadora”. Sobre la división del PN dijo: “Si bien estamos muy dolidos, AN está muy dolida, por sacar los jerarcas que teníamos [en la Intendencia de San José], en la Junta no se presentó una situación de venganza”.

Rodríguez también se refirió al préstamo que la Intendencia de San José solicitó y que AN no votó en la Junta Departamental. “Consideramos que el nivel de endeudamiento es importante, y por eso no acompañamos”, señaló. El préstamo –que se encuentra a la espera del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República– tiene que volver a ser votado en caso de que este organismo lo observe. “En mi opinión, va a venir observado; nosotros no lo votamos, y si viene observado, menos, porque en parte, eso nos daría la razón”, finalizó el edil de AN.

Por su parte, el presidente de la Junta Departamental, Danilo Vasallo (Sumate), prefirió no hacer ninguna consideración sobre el tema, para no “perder la imparcialidad”, pero dijo a la diaria que hoy a las 19.00 se tratará el caso en el plenario departamental.