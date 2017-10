Nuevo Código del Proceso Penal agilizará los procedimientos mediante los cuales la Justicia comete errores con los ciudadanos

Integrantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) abordaron al presidente Tabaré Vázquez a la salida del Consejo de Ministros realizado ayer en Flores, para reclamarle por el pago del dinero que se les adeuda por concepto de aumentos salariales atrasados. Los aumentos en cuestión se generaron automáticamente cuando el gobierno decidió elevar el sueldo de los ministros, ya que los salarios del Poder Judicial están enganchados a los primeros. El mandatario aseguró a los funcionarios que la deuda se iba a cubrir, algo que, lejos de tranquilizarlos, los dejó más inquietos. Uno de ellos aseguró: “Tabaré dice que nos va a pagar la deuda, pero también dice que el trato con UPM se va a cerrar, y no pasa nada. Y también dice que hay petróleo, pero no aparece. La verdad es que me quedaría mucho más tranquilo si nos dijera que no tiene idea de si nos van a poder pagar o no”. Desde la AFJU amenazan con ir a la huelga a partir del próximo miércoles si el gobierno no efectiviza el pago de la deuda, algo que podría poner en riesgo la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigor está prevista para ese mismo día. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, opinó que sería “muy negativo” que la implementación del nuevo código se retrase, ya que “estamos hablando de una reforma indispensable para los tiempos que corren”. El magistrado ya había adelantado que es prácticamente un hecho que durante la implementación del conjunto de normas va a haber muchas equivocaciones. “La ciudadanía tiene que estar advertida de que esto no va a ser fácil, pero estamos convencidos de que va a valer la pena. El nuevo Código del Proceso Penal agiliza los procedimientos mediante los cuales la Justicia se equivoca con los ciudadanos. O sea, se van a seguir cometiendo errores, pero con mucho más eficiencia y agilidad. No puede ser que arruinarle la vida a alguien sea un proceso larguísimo, repleto de papeleo y trámites burocráticos. Esperemos que los funcionarios judiciales no hagan que esta injusticia se extienda más en el tiempo”.