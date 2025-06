La Justicia determinó que el intendente de Soriano podrá ingresar al edificio municipal, algo que hasta ahora se le había prohibido para “preservar la evidencia” de sus maniobras turbias. La defensa de Besozzi explicó que se llegó a un acuerdo luego de que el jefe comunal reelecto en mayo se comprometiera a no destruir pruebas de los delitos que cometió durante la pasada administración y, en lugar de eso, dedicarse a cometer nuevos delitos. “Mi defendido cree que no es momento de quedarse en el pasado, sino de dar vuelta la página y concentrarse en el futuro. Lo que haya hecho, hecho está. Ahora lo que quiere es concentrarse en cometer nuevos delitos en la presente administración, poniendo más cuidado en no dejar pruebas, obviamente, para evitar este tipo de inconvenientes logísticos”, declaró uno de los abogados de Besozzi.

La defensa del intendente electo aclaró, de todos modos, que recurrirá la decisión judicial de mantenerle el arresto domiciliario nocturno. “Estamos hablando de un intendente del interior. Las actividades nocturnas son una parte importante de su gestión”.