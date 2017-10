Sendic dijo que sale de la política igual de pobre que cuando entró: “Gané mucho pero soy un desastre administrando mi hogar”

Raúl Sendic compareció el martes ante el Juzgado de Crimen Organizado que investiga presuntos ilícitos cometidos cuando era presidente de ANCAP. En declaraciones a la prensa luego de abandonar la sede judicial, Sendic se mostró “satisfecho” por haber ido a declarar. Sus compañeros del Frente Amplio, por otra parte, dijeron estar “aliviados”. “Teníamos miedo de que lo citaran a declarar dentro de algunos meses, cuando las audiencias fueran orales y abiertas a todo el mundo, algo que hubiera sido desastroso para la imagen de la fuerza política, porque por ahora la gente conoce fragmentos de sus declaraciones ante tribunales, pero que lo pudieran ver hablando durante cinco horas hubiera sido otra cosa”, aseguró un dirigente frentista. Según fuentes presentes en la audiencia, Sendic negó haber utilizado la tarjeta de crédito corporativa de la empresa para compras personales. También desmintió la versión que circuló en varios medios de prensa según la cual había comprado un colchón, aunque reconoció que sí compró un short. “¿Para qué iba a comprar yo un colchón? ¿Qué utilidad podría tener un colchón en una reunión o negociación comercial? No tiene sentido. Un short sí, por supuesto, eso es muy útil. ¿Pero un colchón? De ninguna manera”, declaró el ex vicepresidente. Consultado por la prensa sobre sus finanzas personales, Sendic aseguró: “Salgo de la política con la misma pobreza con la que entré”. Cuando le preguntaron si no había sido capaz de ahorrar dinero, el ex vicepresidente respondió: “En realidad, como presidente de ANCAP, ministro de Industria, Energía y Minería y finalmente como vicepresidente de la República, gané mucho dinero, pero soy un desastre administrando mi hogar. La verdad es que cuando hago la cuenta de todo lo que me entró estos años, no entiendo a dónde fue a parar todo ese dinero. No sé, a lo mejor ese asado que hice en mi cumpleaños con amigos, que me salió 190.000 dólares, tuvo algo que ver, o el dinero que gasté comprando y vendiendo divisas por internet, que al final, a pesar de lo que decía el aviso, no resultó ser tan buena inversión”.