Vázquez dijo que la oposición no tiene agenda y los representantes se enojaron

Las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez a la radio Sarandí sobre la oposición no cayeron bien en los partidos Nacional (PN) y Colorado (PC). El primer mandatario dijo que la oposición no tiene agenda y que algunas ideas son “pompitas de jabón”, en clara referencia al líder del PN Luis Lacalle Pou (Todos). Vázquez aseguró que si la oposición tiene una agenda y no la quiere mostrar es “seguramente porque no favorece a la mayoría de la población”.

“Sería bueno que la oposición pusiera la agenda sobre la mesa, pero no con titulares, sino profundizando cada idea. Si dice que hay que mejorar la seguridad del país y la propuesta es cambiar al ministro [del Interior], no es serio, esas son ‘pompitas de jabón’”.

Ayer el senador del PN Álvaro Delgado aseguró a la diaria que no escuchó la entrevista y dijo que no tenía una opinión sobre ella. El senador informó que, entre el lunes 23 y el viernes 27, asistirá a la Comisión de Industria de la cámara alta el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que fue citado para informar sobre las negociaciones con UPM. Además, irán a la comisión tres ministros, que aún no están definidos. Vázquez dijo que las tratativas con la empresa finlandesa están casi cerradas y anunció que la semana que viene se firmará el acuerdo. Al respecto, el senador del Partido Colorado (PC) José Amorín Batlle publicó en su cuenta en Twitter: “Cada vez que habla, Vázquez demuestra que ya no tienen ideas ni proyectos. Se terminó su gobierno, firman UPM y harán la plancha. Triste”. En declaraciones a la diaria, Amorín dijo que el presidente tiene “un solo proyecto y es la construcción de UPM a cualquier precio”. “Esto demuestra la personalidad de Vázquez. Fue un formidable opositor de UPM en Fray Bentos, pero se acomoda tanto y tiene ideas tan poco constantes que ahora su único proyecto es la pastera”.

Por su parte, el senador del PN Jorge Larrañaga dijo a El Observador que a Vázquez “le saltó la térmica”, y aseguró que actúa con soberbia. “Agrede, habla de pompitas y es evidente que no tiene agenda. Todo lo que prometió, como el cambio del ADN en la educación, o no poner más impuestos, lo incumplió. Está claro que el Frente Amplio no ofrece nada para mejorar la calidad de vida de los uruguayos”.